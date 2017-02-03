Демонтаж колчаковской доски аргументировал Смольнинский районный суд

Решение об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге было незаконным и противоречащим Конституции РФ, так как при его принятии не были учтены "все стороны личности и деятельности данного лица", говорится в мотивировочной части решения Смольнинского районного суда о демонтаже доски. Она была опубликована в ночь на 3 февраля на сайте движения "Суть времени".

В документе отмечается, что совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга при принятии решения об установке мемориальной доски Колчаку "не располагал всей информацией о жизни и деятельности" этого исторического персонажа. В частности, в справке, представленной совету, не было информации о том, что Колчак был признан судом не подлежащим реабилитации.

Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского военного округа. Он пришел к выводу, что в 1918-1920 годах "по распоряжению и с ведома Колчака А. В. проводились военные действия против Советской России, массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск". В связи с этим суд признал расстрел Колчака обоснованной мерой, "несмотря на его предыдущие заслуги".

В резолюции Смольнинского суда отмечается, что по закону "реабилитации не подлежат лица, совершившие действия, которые не укладываются в общепринятые моральные стандарты". Отсутствие у совета информации о признании Колчака не подлежащим реабилитации, повлияло как на его решения, так и позднее на решение правительства.

Между тем суд считает, что подобные факты из биографии адмирала необходимо было учесть, так как "установление мемориальной доски возлагает на каждого обязанность чтить память данного лица".

Для этого необходимо, чтобы личность, которой устанавливается памятный знак, имела "безупречную репутацию" и принесла "безусловную пользу обществу". При этом ее вклад в развитие общества "должен быть выдающимся".

"Отказ от нравственных начал в решении вопроса об увековечивании памяти невозможен, а решение государственного органа об установлении мемориальной доски должно отражать высшие нравственные ценности общества, разделяемые всеми его членами", - сказано в мотивировочной части решения суда.

Доводы защитников установки памятной доски о том, что закон не запрещает устанавливать мемориальные доски нереабилитированным лицам и что расстрел Колчака являлся актом внесудебной расправы, суд счел несостоятельными и не имеющими правового значения в рамках данного дела.

Решение суда вступает в силу 1 февраля. Оно может быть обжаловано в течение одного месяца. Кассационную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд собирается подать ответчик по делу - правительство Петербурга, а также третьи лица - комитет по культуре и движение "Белое дело", пишет "Фонтанка".

Мемориальная доска адмиралу Колчаку была установлена в Петербурге 12 ноября. Место установки - дом 3 по улице Большой Зелениной, где адмирал прожил с 1906-го до 1912 год. Надпись доске гласит: "В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак". Установку утвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Напомним, После Великой Октябрьской социалистическо революции 1917 года Колчак стал одним из лидеров Белого движения, занимал пост главнокомандующего Русской армии. Активно участвовал в борьбе с большевистским движением в Сибири. Колчак был пленен в результате предательства союзников и расстрелян в феврале 1920 года по решению Иркутского военно-революционного комитета (важно, что в этом комитете не было большевиков, а одни правые и левые эсэры, меньшевики и анархисты). Такая их скорость на суд и жестокость (на самом деле - справедливость) по отношению к явно сотрудничающему с Англией Колчаку, возможно, объяснима тем, что незадолго до этого по приказу Колчака были казнены на льду Иртыша члены Учредительного Собрания - "Отправлены в Иртышскую республику", как выразились палачи-колчаковцы).

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