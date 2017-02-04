Мосгорсуд отказался освободить "узников референдума"

Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу журналиста Александра Соколова на решение Тверского суда о продлении ареста на 6 месяцев и отказ возвращать "дело о референдуме" в прокуратуру в связи с наличием грубых нарушений закона в обвинительном заключении. Соответствующая жалоба на решение судьи Тверского суда Алексея Криворучко от 10 ноября прошлого года в рамках предварительного заседания подавалась Соколовым ранее. Также жалобы были поданы и другими преследуемыми по делу против Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") Юрием Мухиным, Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым, сообщил адвокат журналиста Алексей Чернышев. Однако Мосгорсуд встал на сторону обвинения, несмотря на то, что представитель прокуратуры не смог опровергнуть ни один из доводов защиты.

В ходе рассмотрения вопроса Соколов отметил следующее:

"Обвинительное заключение составлено с грубейшими нарушениями ч.4 ст.7, ч.1 ст.220 УПК РФ и других норм закона.

1) В обвинительном заключении отсутствует существо обвинения в совершении какого-либо преступления.

Что говорит следствие? Попробуем проследить “логику”. Вот было общественное движение “Армия Воли Народа” (МОД “АВН”), которое имело “благовидную” задачу по проведению референдума. Мосгорсуд в октябре 2010 года запретил МОД “АВН” за распространение неугодной листовки. А вот есть Инициативная группа по проведению референдума “За ответственную власть” (ИГПР “ЗОВ”). Цель ИГПР “ЗОВ” по проведению референдума похожа на инициативу референдума МОД “АВН”, а значит ИГПР “ЗОВ” - это лишь формально переименованное МОД “АВН”. Правда, на самом деле цель ИГПР “ЗОВ” по проведению референдума - это тоже лишь “благовидный предлог”, а настоящая цель обвиняемых состоит в распространении неких экстремистских материалов. При этом деятельность по “организации экстремистской организации” была пресечена правоохранительными органами (то есть за 5 лет существования ИГПР “ЗОВ” ни одного экстремистского материала распространить не успела). Вот за это организаторам ИГПР “ЗОВ” надо дать до 8 лет лагерей.

Возникает ряд вопросов к такой “логике” следствия. Во-первых, ну хорошо, ну организовывала ИГПР “ЗОВ” проведение референдума. А экстремизм-то здесь в чем? Участие в подготовке референдума - право народа, защищаемое ст.3, 32 Конституции РФ и ст. 141 УК РФ. Кроме того, и у НСДАП, и у “Единой России”, как и любой партии, была цель попасть в парламент. По “логике” следователя Талаевой получается, что “Единая Россия” - это переименованная НСДАП, не так ли?

Во-вторых, ну хорошо, предположим, референдум лишь некое прикрытие, а настоящей целью ИГПР “ЗОВ” было распространение неких экстремистских материалов. Тот же вопрос: а экстремизм-то здесь в чем? Распространение экстремистских материалов по закону не является преступлением. Экстремистской деятельностью, согласно ст.1 114-ФЗ, является распространение ЗАВЕДОМО экстремистских материалов - то есть признанных судом таковыми и включенных в специальный федеральный список. Ни одного такого материала у обвиняемых за 16 месяцев не найдено и в обвинительном заключении не указано - в природе их просто не существует.

Не удивительно, что многократные требования разъяснить сущность обвинения были встречены полной неспособностью следствия сделать это: фактически оно признало, что само не понимает, в чем существо обвинения.

В-третьих, я и другие преследуемые уже 16 месяцев лишены свободы по недоказанному обвинению (то есть без всякого суда!) в подготовке административного правонарушения, за которое полагается штраф до 3 тыс. руб., либо арест до 15 суток. Согласно ст.20.29 КоАП, “массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток”.

Более того, материалы оконченного расследованием уголовного дела были представлены следствием с опозданием в 2 месяца, что согласно ч.4,5,6 ст.109 и ч.6 ст.236 УПК РФ является безусловным основанием для освобождения. Тем не менее нас продолжают незаконно удерживать под стражей.

Зато помощников "воров в законе" подопечные уже экс-главы СУ по ЦАО Алексея Крамаренко с радостью готовы освобождать (по €500 тыс. за душу, как это видно из дела Шакро Молодого). Что это, если не разжигание социальной розни против соцгрупп “участники референдума” и “журналисты, занимающиеся антикоррупционными расследованиями” в пользу социальной группы “криминальные авторитеты, имеющие деньги на взятку следователям”?

2) Из обвинительного заключенияисключены любые доказательства стороны защиты.

Из 119 ходатайств стороны защиты по различным вопросам приобщения доказательств невиновности лишь 2 были частично удовлетворены следователем Талаевой. По 117 - полный отказ.

Дошло до смешного. Защита ходатайствовала приобщить к делу документы, подтверждающие, что ИГПР “ЗОВ” - это структура официально зарегистрированного межрегионального общественного движения “За ответственную власть” (МОД “ЗОВ”), выделенная для ведения деятельности строго в рамках конкретного закона - ФКЗ “О референдуме РФ”. МОД “ЗОВ” (ИГПР “ЗОВ”) зарегистрировано 01.07.2008 (ОГРН 1087799027700) - за 3 года до вступления решения о запрете МОД “АВН” в силу, что ещё ярче демонстрирует бредовость обвинения. Следователь Талаева ходатайство удовлетворила, однако самих документов в деле нет, их уничтожили!

Несмотря на прямое требование закона объективно и всесторонне расследовать уголовное дело, фактически сторона обвинения наплевала на любые факты, противоречащие изложенной выше “логике” обвинения.

Однако полностью это сделать не удалось, как мы увидим далее.

3) В обвинительном заключенииотсутствуют доказательства совершения преследуемыми какого-либо преступления. Наоборот, собранные доказательства говорят о совершении преступлений против обвиняемых.

Что из себя представляет уголовное дело? Активно фабрикуется оно с февраля 2014 года, когда за несколько дней до начала Олимпиады у меня и других преследуемых по поручению следователя СУ по ЦАО Бычкова были проведены первые обыски в рамках у/д 791024. Из него следователь Талаева в июле 2015 выделила нынешнее у/д 385061.

За 2,5 года доблестного расследования подчиненные главы СУ по ЦАО Крамаренко и его зама Хурцилавы насобирали 20 томов уголовного дела на 5700 листах, включая около 900 постановлений, рапортов и протоколов, 300 подслушанных разговоров и изъятых у преследуемых документов.

Из всего этого следователь Талаева, которой, подчеркнем, 14 месяцев нашей пытки в тюрьме никто не мешал фабриковать дело, отобрала в обвинительное заключение 115 “доказательств обвинения”. Из них:

- 0 материалов, признанных судом экстремистскими (вообще из 5700 листов дела нет ни одной экстремистской листовки ИГПР “ЗОВ”!);

- 0 доказательств, где бы указывалось, что преследуемые ставили цель распространять экстремистские материалы;

- 0 доказательств того, что преследуемые осуществляли деятельность, за которую Мосгорсуд запретил МОД “АВН”, или выступали бы от имени МОД “АВН”;

- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, нет даже упоминания об этом;

- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта ФКЗ “О референдуме РФ”, в рамках которого действовала ИГПР “ЗОВ”.

Наоборот:

- все 115 материалов не опровергают, что ИГПР “ЗОВ” готовила референдум;

- более 57 из 115 “доказательств обвинения” (в т.ч. 23 показания свидетелей и 4 экспертизы) прямо говорят о том, что преследуемые занимались подготовкой референдума;

- более 53 “доказательств обвинения” (в т.ч. 21 показание свидетелей и 4 экспертизы) говорят о том, что ИГПР “ЗОВ” добивались принятия на референдуме поправок к Конституции и Закона “Об оценке президента и депутатов ФС РФ народом России”, привет рамках которого граждане смогли бы оценивать и даже поощрять своих избираемых слуг по итогам правления;

- более 22 “доказательств обвинения” прямо подтверждают, что после принятия такого закона президент РФ в случае одобрения деятельности мог бы быть награжден избирателями званием Героя России.

Иными словами:

- более 57 “доказательств обвинения”говорят о совершении следователями СУ по ЦАО тяжкого экстремистского преступления по ст. 141 УК РФ -воспрепятствование участию в подготовке референдума;

- более 53 “доказательств обвинения”говорят о запрете СУ по ЦАО самой идеи ответственности органов власти перед избирателями и лишении народа права оценивать работу президента и депутатов;

- более 22 “доказательств обвинения”говорят о лишении следователями СУ по ЦАО президента РФ В.В.Путина вероятной награды по итогам всенародной оценки.

И какой вывод можно сделать исходя из такого набора доказательств? Вину в чем признать? Мы должны признать, что выдвигать инициативу референдума, оценивать деятельность органов власти, предлагать законопроект, по которому избиратели могли наградить президента - это экстремизм, так получается?

Как ни парадоксально, составленное следствием обвинительное заключение доказывает вину самого следствия в совершении тяжкого экстремистского преступления по ч.2 ст.141, а также ст.ст. 144, 282.1, 299, 301 УК РФ - воспрепятствование журналистской деятельности и участию в подготовке референдума путем заведомо незаконного преследования и лишения свободы, с использованием служебных полномочий и в составе экстремистского сообщества следователей, прокуроров и судей.

Поэтому закон и здравый смысл требуют возврата дела на дорасследование, переквалификации обвинения (со статьи 282.2 - на ст.ст. 141, 144, 282.1, 299, 301 УК РФ) и замены фамилий обвиняемых (на Талаеву, Бычкова, Крамаренко, Хурцилаву и пр.).

Поэтому прошу суд вернуть дело в прокуратуру, а нас из-под стражи освободить”

- заявил Александр Соколов в своей жалобе.

Однако несмотря на то, что представитель прокуратуры не сумел ответить ни на один из доводов преследуемых и их защитников, судья Тюркина оставила жалобы без удовлетворения.

Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш уже 18 месяцев лишены свободы по обвинению в подготовке референдума в рамках Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). Журналист Александр Соколов ранее отмечал, что преследование в отношении него может быть связано с его исследованиями коррупционных потерь государства при строительстве олимпийских объектов, космодрома "Восточный" и реализации других проектов госкорпораций.