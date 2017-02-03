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Московский листок

Тариф "Платона" подорожает вдвое с 15 апреля

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 1

Тариф "Платона" подорожает вдвое с 15 апреля

Тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. «Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам», цитирует ТАСС министра.

По его словам, за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 рубля за километр, а при поэтапном повышении она равнялась бы примерно 2,87 рубля. «Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена», - пояснил чиновник.Он также отметил, что дальнейшие изменения тарифа произойдут не раньше середины 2018 года.

Напомним, система «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Оператор системы — компания «РТ-Инвест Транспортные системы» — наполовину принадлежит Игорю Ротенбергу, сына друга президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Изначально правительство собиралось назначить тариф в 3,73 рубля за километр; за несколько дней до запуска было решено ввести льготный тариф в 1,53 рубля, а с 1 марта 2016-го увеличить его до 3,06 рубля. Впоследствии отмена льготного тарифа неоднократно откладывалась.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Очень понравилась фраза &#171;мы решили таким образом сразу помочь бизнесу&#187;.
Скупой написал 03.02.2017 22:23
Браво, господин министр!!!!! Слава Ротенбергам и СОЛНЦЕПОДОБНОМУ. Иными словами, дальнобойщики должны четко уяснить, что когда их трахают, они должны в обязательном порядке улыбаться&#8230;
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