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Московский листок

Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия россельхознадзор мясо
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых

Россельхознадзор сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). В этой связи, Россельхознадзор обратился в Департамент с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений. 

Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО «Георгий и сыновья» только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской.

При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм.

Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское.

- Вот это то, чего я не понимаю, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Реэкспорт через Белоруссию помогает обходить санкции, то есть позволяет нам получать те продукты, в которых нам отказывают добрые дяди из Вашингтона и других хороших мест. Теоретически мы должны в ответ возненавидеть режим и свергнуть его с криками "Даешь салями и хамон!" Но режим мы ненавидим совсем не по причине того, что он не дает нам есть колбасу, а не свергаем его совсем не потому, что зажрались и ленимся. Наоборот, в плане качества продуктов питания санкции нам помогли, что косвенно скорее поддержка Путина и компании, чем наоборот. А с голой жопой на пулемет даже с голодухи неохота. Режим бессовестен, нагл, крепок - и за это надо еще досадить гражданам... А потом удивляемся 86 процентам поддержки Путина. 

- Но меня и логика режима тоже удивляет, - продолжил Анатолий Баранов. - Вот в Крыму не хватает собственного мяса, его раньше завозили с Украины, дешево и сердито. Кого наказали, запретив ввозить украинское мясо? Ну понятно, херсонских фермеров в первую очередь. Дали зато заработать фермерам краснодарским, у которых мясо в разы дороже, чем на Украине, плюс перевозка - видимо, заработали неслабо, мяса как такового в Крыму навалом. Только дорого очень. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в Севастополе – самая высокая по субъектам Южного региона. По данным Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей. Республика Крым также входит в тройку лидеров, уступая лишь Краснодарскому краю. Так, в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль, в Краснодарском крае – 3901 рубль. В среднем по Российской федерации — 3701 рубль.

Севастополь выдвинулся на ведущие позиции в России

- Но за что наказали 2,5 миллиона крымчан и севастопольцев? - удивился Анатолий Баранов. - Зарплаты там все еще "украинские", а вот цены на продукты уже прямо столичные, а то и выше. Мы может Украину наказываем? Так ведь нет! Мы, конечно, наказываем небольшое число украинских фермеров, но сильно помогаем режиму Порошенко поддерживать социальную стабильность - денег-то у населения "свободной Украины" нет, но зато перепроизводство продуктов питания заставляет идти на демпинг, то есть нищие украинцы могут себе позволять что-то купить. А, допустим, крымчане, съездив на Украину, возвращаются в шоке от украинских низких цен! Это вместо того, чтобы закупать в огромных количествах дешевое украинское мясо, молоко - и тем самым поднимать цены внутри Украины, создавать ситуацию - нет, не голода, конечно - но большого недовольства низкой доступностью продуктов. А самим снабжать собственных граждан более дешевым... Хотя, конечно, сельскохозяйственное лобби Юга России плевать хотело на государственные интересы! Они обогащаются... Ну и ставят в ракообразную позицию белорусов. Плохо ли нам от батькиного реэкспорта? Нет, нам он на пользу. Он нашим латифундистам не на пользу... И границы с Белоруссией нам совершенно не на пользу. А байки про натовских шпионов - во вред. У нас шпионы и диверсанты на министерских должностях в правительстве и генеральских в ФСБ, нам не страшно.



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