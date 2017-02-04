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Московский листок

Россия окончательно становится на путь православного фундаментализма

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь
Россия окончательно становится на путь православного фундаментализма

Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). 

По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

- Хотелось бы знать, во что конкретно верят православные верующие, чтобы ненароком не оскоромиться, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне раньше казалось, что я неплохо ориентируюсь в православии, однако ж сейчас откровенно нахожусь в тупике. Строго говоря, все, во что они верят, должно описываться Символом веры. Вот он, читаем.

  1. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
  2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не сотворённого, одного существа со Отцом, через Которого всё сотворено;
  3. для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком,
  4. распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого,
  5. воскресшего в третий день согласно с Писаниями (пророческими),
  6. восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца,
  7. и снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, Царству Его не будет конца.
  8. И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков.
  9. И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
  10. Исповедую единое крещение во оставление грехов.
  11. Ожидаю воскресения мёртвых
  12. и жизнь будущую. Аминь

- И вот где здесь хоть что-то про курение, - продолжил Анатолий Баранов. - Где здесь вообще про какие-то храмы, свечи и прочие предметы культа, которым можно нанести оскорбление? Ладно, прочтите весь Ветхий и Новый заветы, послания апостолов, Псалтирь и даже святоотеческие писания - нигде в них вы не найдете ничего ни о табаке, ни о курении, ни о сигаретах. Вообще ничего, ни плохого, ни хорошего. О курении, вернее воскурении фимиама есть, но это действие сугубо позитивное... Ничего там нет, кстати, и о храмовых обрядах, о свечах в храмах, да и сами храмы упоминаются в единственном числе - как Храм Соломонов, а других не предполагается. Почему? Да потому что все это появилось много позже, чем христианская вера и Священное писание. Но в законе написано очень обтекаемо - "оскорбление чувств верующих". А о том, какие конкретно особые чувства могут быть у верующих, которые нельзя оскорблять - в законе не сказано. Так строго говоря, мало ли от чего могут оскорбиться верующие? Да от чего угодно! В свое время оскорблялись от того, что некоторые еретики утверждали, что земля круглая. И до сих пор оскорбляются на теорию Дарвина, просто пока еще не догадались никого привлечь по статье... Что до курения, то в японских сказках, например, черт изображается в образе католического монаха. Почему? А именно потому, что португальские монахи завезли на Японские острова табак. Или возмем более позднюю историю - наша церковь в блаженные времена Бориса Ельцина получила право на беспошлинную торговлю табачными изделиями. И ничего, никаких чувств верующих это тогда не оскорбляло. А если сейчас оскорбляет, то кого привлекать? Сам блаженнейший и отметился... Вы бы уж тогда, господа хорошие, внесли бы в законодательство четкие определения: вот это оскорбляет, вот то и еще это... А иначе ведь не поймешь. И табличек "Не курить!" я в храмах не видал что-то. Хотя пункт 5 статьи 12 закона об охране от воздействия табачного дыма гласит: "Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения..." И вся статья 12 устанавливает довольно обширный перечень мест, где курить нельзя, но вот храмов и храмовых территорий в этом перечне нет! Так в чем же преступление?



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