Садальскому запретили въезд на Украину

Украинская служба безопасности запретила въезд в страну заслуженному артисту РСФСР, актеру театра и кино Станиславу Садальскому, у которого было запланировано выступление в Одессе. "В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист на своей странице в Живом Журнале.

Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа называется проявление артистом "антиукраинского настроя" в ряде публикаций его блога. В частности, отмечаются высказывания актёра по поводу шествия «Бессмертного полка» в Киеве и проведения конкурса «Евровидение» на Украине.

"Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили", - сообщил РИА Новости Садальский.

Напомним, в 2015 году министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". Среди них оказались: режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.