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Московский листок

Садальскому запретили въезд на Украину

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 1

украина сбу одесса садальский
Садальскому запретили въезд на Украину

Украинская служба безопасности запретила въезд в страну заслуженному артисту РСФСР, актеру театра и кино Станиславу Садальскому, у которого было запланировано выступление в Одессе. "В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист на своей странице в Живом Журнале.

Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа называется проявление артистом "антиукраинского настроя" в ряде публикаций его блога. В частности, отмечаются высказывания актёра по поводу шествия «Бессмертного полка» в Киеве и проведения конкурса «Евровидение» на Украине.

"Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили", - сообщил РИА Новости Садальский.

Напомним, в 2015 году министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". Среди них оказались: режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Сдавайтеся украинци!
Ирина А. Жопова, русская написал 04.02.2017 11:20
Украинци сдавайтеся русским!
А не то - мы вас поубиваем!
Всех поубиваем!
Я тоже буду участвовать...
Конечно - с украинцями мне не справится, они крайне сильны, от них даже наши пидoрасы бегут, где уж мне, жопщине...
И с украинками тоже, они сильны, прибьют меня только так...
Но вот с детями, если они не очень большие - я расправлюсь!
Навалюсь им на голову своей русской жoпою и удушу!
Вы слышите, украинци - РУССКИЕ УДУШАТ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!
А почему так?
Да потому, что мы русские - стало быть подлые!
Ведь мы, РУССКИЕ - ЖОПНАЯ ПОГАНЬ!!!!!!!!!
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