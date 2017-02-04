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Московский листок

Медведев наградил Шувалова медалью Столыпина

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 5

Медведев наградил Шувалова медалью Столыпина

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился наградить медалью Столыпина П.А. I степени своего заместителя, вице-премьера правительства Игоря Шувалова. "За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. I степени первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Шувалова Игоря Ивановича", - сказано в опубликованном на Официальном портале правовой информации документе. Отметим, что 4 января Шувалову, занимающему пост первого вице-премьера с 2008 года, исполнилось 50 лет.

Примечательно, что в марте 2016 году эту же награду с такой же формулировкой получил на свой 60-летний юбилей бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который сейчас проходит обвиняемым по делу о вымогательстве взятки у «Роснефти».

Медаль Столыпина была учреждена в 2008 году, с тех пор награду первой степени получили 25 человек. Эта правительственная награда дается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития России, таких, как реализация долгосрочных проектов правительства в промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры и других сферах.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
CHIPOLINO написал 04.02.2017 12:52
Скучно им там, в правительстве типа....
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(без названия)
Пофигист 81 написал 04.02.2017 12:22
Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца смены идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.
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...знаки...
Тень написал 04.02.2017 11:50
черная метка на острове сокровищ!
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Гюго
Отдыхает написал 04.02.2017 11:48
Шувалов - "Человек который смеется. Ха-Ха-Ха" Над теми, кто приобретает(чаще по кабальной ипотеке) 20-метровые квартирки...
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что ж... ждем посадки
kerg написал 04.02.2017 11:28
давно пора.
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