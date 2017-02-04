Медведев наградил Шувалова медалью Столыпина

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился наградить медалью Столыпина П.А. I степени своего заместителя, вице-премьера правительства Игоря Шувалова. "За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. I степени первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Шувалова Игоря Ивановича", - сказано в опубликованном на Официальном портале правовой информации документе. Отметим, что 4 января Шувалову, занимающему пост первого вице-премьера с 2008 года, исполнилось 50 лет.

Примечательно, что в марте 2016 году эту же награду с такой же формулировкой получил на свой 60-летний юбилей бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который сейчас проходит обвиняемым по делу о вымогательстве взятки у «Роснефти».

Медаль Столыпина была учреждена в 2008 году, с тех пор награду первой степени получили 25 человек. Эта правительственная награда дается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития России, таких, как реализация долгосрочных проектов правительства в промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры и других сферах.