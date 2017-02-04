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Московский листок

Охранка взялась расследовать отравление младшего Владимира Кара-Мурзы

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 1

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Охранка взялась расследовать отравление младшего Владимира Кара-Мурзы

Правоохранители начали проверку в связи с госпитализацией координатора "Открытой России", экс-зампреда ПАРНАСа Владимира Кара-Мурзы - младшего. По словам адвоката журналиста Вадима Прохорова, в пятницу вечером ему позвонил сотрудник следственного отдела по району Хамовники и выяснял, откуда и при каких обстоятельствах Кара-Мурза был госпитализирован. 

Адвокат напомнил, что в 2015 году Кара-Мурза лежал в реанимации со сходными симптомами. "Это, по-видимому, сподвигло следователей озадачиться происходящими событиями", - заявил Прохоров "Интерфаксу". Официального подтверждения данной информации от представителей следственных органов пока не было. 

Владимир Кара-Мурза - младший поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени Юдина 2 февраля утром после приступа стенокардии и снижения давления. Ситуация напоминает госпитализацию журналиста в 2015 году: тогда у врачей сразу же появилось подозрение на отравление - была диагностирована "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Пострадавший несколько дней находился в искусственной коме. 

Поправившись, журналист заявил в полицию, что его отравили, но правоохранительные органы так и не стали расследовать инцидент. 

Накануне Прохоров рассказывал, что состояние Кара-Мурзы продолжает оставаться критическим, ему делается "искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные процедуры". "Стабилизация - это уже хорошо, вряд ли следует ожидать, что сегодня, завтра, а может даже и послезавтра что-то сильно изменится. Напомню, что в прошлый раз это было несколько недель", - добавил он.

Отметим, что серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо. 

При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям. 

По ее словам, будучи встревоженной, она пошла в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, Елена обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии. Болотова тут же вызвала скорую помощь, но к приезду медиков ее супруг уже скончался.   

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Владимир Кара-Мурза отравлен тем же кофе, что и первый лидер ЛНР Болотов?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Казарян написал 04.02.2017 12:36
"...серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо.
При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям."
- - - - - - -
Отравления введены в обиход. Меня спецслужбные секты неоднократно отравляли едким веществом, повреждающим желудок. В том числе, через кофе, в кафе. Еще чем-то странным, вызывающем сухость и болезненные ощущения в горле, но почему-то не действующим на пищевод, тоже неоднократно. Не говоря об отравлении веществами, усиливающими поглощение электромагнитного излучения в тканях организма, для последующего их повреждения микроволновым (МКВ) облучением (головной мозг, глаза, коленные суставы и т.д.).
.
Так что вопрос не в этом. А в том, почему Болотова убили быстро и более-менее скрытно, а Владимира Кара-Мурзу - младшего травят вторично и демонстративно?
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