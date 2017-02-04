Начальник управления народной милиции ЛНР убит так же, как Бэтман

В Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

Внедорожник марки Toyota взлетел на воздух около 7:50 в районе улицы Краснознаменная. В прокуратуре самопровозглашенной республики "Интерфаксу" сообщили: "В результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко".

Информацию о гибели Анащенко подтвердили также в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп, - указали в прокуратуре. - Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР".

Последствия взрыва запечатлены на видео: мощным фугасом автомобиль искорежило, выбило все стекла.

Напомним, аналогичным образом Плотницкий и Ко расправлялись со всеми независимыми лидерами народного восстания и антифашистского фронта на Луганщине два года назад, в январе 2015-го. Первым умер в огне противостояния прокапиталистических (прокремлёвских) и народно-освободительных сил Александр Беднов (Бэтман), сгорел в машине. Мало кто тогда мог представить, что и Мозгового отнюдь не украинские "Тени", а родные соседи тоже приговорят к смерти в джипе. Там тоже фигурировал фугас, кстати.

А тогда, в январе 2015-го шли ещё серьёзные бои - бригада Бэтмана отстреливалась на автобазе, по ним, при поддержке кремлёвских контрактников и фэсбов, работали из РПГ, но силы были неравны. Позже появилось на финал официальное сообщение, в котором Бэтмен в течение суток превратился из героя ополчения и начштаба 4-й бригады в "главаря бандгруппы": "Сотрудники спецслужб ЛНР под Луганском в ходе крупной спецоперации уничтожили главаря бандгруппы с позывным "Бэтмен" и задержали его подельников, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом ЛуганскИнформЦентру сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР".

Видимо, всё точно так же "раскадровано" и в этот раз. Внутренние буржуазные распри в ЛНР открывают ворота карателям. Да и зачем в ЛНР народная милиция, когда уже надо вводить войска?

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