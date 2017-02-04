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Московский листок

Новороссия продолжает убивать своих героев

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 18

лнр бэтмен расстрел мозговой болотов
Новороссия продолжает убивать своих героев

В ЛНР при взрыве автомобиля погиб глава управления Народной милиции, полковник Олег Анащенко. Подрыв произошел в Луганске, сообщает Луганский информационный центр. Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко и еще один человек, фамилия которого не сообщается, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный. Оба погибли.

Может хватит, а?

Кстати именно в ЛНР происходят абсурдные убийства видных деятелей, в соседней ДНР с этим как-то не злоупотребляют. Бывает, но в пределах правдоподобия.

Ну и списывать все на "украинские ДРГ" уж вовсе нелепо.

Ладно, погибли на пике популярности народные герои Мозговой, Дремов, Беднов, Ищенко и другие. Все понимают, что в случае с местом гибели Мозгового представить себе там "украинскую ДРГ" просто нереально. И Дремов прекрасно сознавал, что его попытаются убить, но при этом ни от какой "украинской ДРГ" не прятался.

Но смерть бывшего премьера ЛНР в тюрьме, причем официальная версия - "покончил жизнь самоубийством, поскольку боялся, что в тюрьме его могут убить"... 

Смерть родителей Плотницкого в Воронежской области, обоих сразу - якобы поели грибов...

Смерть Болотова, умершего на днях со словами "Зачем я выпил этот кофе" - похороны, между прочим, отложили из-за необходимости повторного судебно-медицинского исследования. Заметим, не в ЛНР. Или по Москве тоже шляются "украинские ДРГ"?

Ну просто какая-то Флоренция времен Медичи, а не бывший Ворошиловград. Очень трудно в моральном плане как-то помогать или даже сочувствовать, когда уже практически не осталось в живых героев "русской весны", и практически все они погибли совсем не в бою. Или все так и задумано? Под сдачу - кто станет жалеть "бандитский анклав"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
Кацапский пидорок написал 04.02.2017 14:15
А поминки где будут, чтоб выпить и закусить? Ато голодаю - мясо с Беларуси кушать запретили.
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(без названия)
Кацапский пидорок написал 04.02.2017 14:02
А может главмент Лугандонии в морге оклемается, бывали же случаи.
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Re: упу написал :Чтобы Украины м хохлы исчезли с лица
вася написал 04.02.2017 14:01
Джигурда на сайте объявился?...
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Re: Взялся за гуж, не говори что не дюж!
5.Дубина написал 04.02.2017 13:57
""...Тихий ужас пришел бы на русскую землю Крыма."" - Ты это можешь школьникам вбивать в головы, а в реале Тихий ужас пришел бы в кремль, но Путин просто через СМИ, псевдо возглавил освобождение Крыма, даже кино слепил, с вещьдоками, после чего народ на время успокоился. Не возглавил бы, через Крым было бы освобождение кремля от жидобандеровцев!
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Дубине
Дмитрий...г...Запорожье... написал 04.02.2017 13:57
Так на это Х.У.Й.Л.О и расчитывало,но когда кацапорылую нечисть стали расстреливать в Украине как бешеных собак,до Х.У.Й.Л.А стало доходить в какой капкан оно(Х.У.Й.Л.О.)попало.Теперь выход один.Или возвращать все что отняли,выдавать особо рьных вожаков и компенсировать убытки,а это только Украине надо заплатить примерно $ 2 тлн.,либо быть готовым к тому,что проект кацапомойка свое существование прекратит как в свое время 3 Рейх и СССР.Что будет собственно с самим Х.У.Й.Л.О.м,точнее как оно сдохнет, уже мало кого интересует.Пока с особо ряными окончательно решают кацапский вопрос.Что будет дальше мы увидим,но скучно точно не будет.
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(без названия)
Кацапский пидарок написал 04.02.2017 13:57
А может он еще жив? Пульс мерили?
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Взялся за гуж, не говори что не дюж!
5.Дубина написал 04.02.2017 13:50
Нехрен было останавливаться(((( Если, на самом деле, взялись русский мир от жидобандеровцев освобождать, то надо было не останавливаться и идти на Москву, где по дороге присоединились бы сотни тысяч сторонников. И вечно живые были бы!
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(без названия)
Пепел Клааса 444ого Класса написал 04.02.2017 13:49
В очень непростом мире мы с вами живем дорогой товарищ Баранов. Непросто. Наверное эти люди оказались слишком наивными, по-детски мечтательными ( вам тоже надо посерьезнее, вы очень хороший человек и погибнуть за просто так!!!). Вот сейчас ураганят в Авдеевке, вроде смысла нет, но я уверен верной дорогой ведет нас русских дорогой товарищ Путин!
Владимир Владимирович Путин спас жизни миллионам крымчан, среди которых и ваши прямые родственники, попытался спасти других жителей Украины, но остановился ( об этом далее ).
Если бы не этот воистину героический поступок ( человек рискует оказаться в тюрьме Гааги!!!!! ), то оголтелые бандеровцы захватили бы Крым, насиловали бы девушек и женщин, пытали и мучили бы детей малых и стариков преклонных лет. Скармилвали бы русских катранам! А выживших после страшнейшего нашествия бандеровцев на Крым заставляли бы говорить на западенском.
Тихий ужас пришел бы на русскую землю Крыма.
Спасибо Владимиру Владимировичу на свободу на частичке Украины, в Крыму и по всей России!
Низкий поклон ФСБ за невидимую, гигантскую работу на благо Русского Мира!!
Благодарствие РПЦ за веру святую Русскую!!!
Вы только представьте дорогие мои, если бы вместо РПЦ в Крыму и на Луганщине была бы УПЦ! Кровь лилась бы рекойэта Украинская Православная Церковь просто звери в церковных облачениях. Начнем с того, что РПЦ никак не против товарища Ленина, его мавзолея и простила мелкие ошибки большевиков, проявившиеся в виде полного истребления церковных служащих в начале прошлого века, ну убили и убили. А УПЦ не такие, ох не такие, уверяю вас.
И еще раз.
Спасибо Владимир Владимировичу! Низкий поклон ФСБ!! И благодарствие РПЦ!!!
Вот татарин Дадин под надзором, целее будет с такими-то антирусскими и антинародными взглядами. Это ж не Гестапо, в конце то концов!
После экспроприации Юкоса кто-нибудь покушался на изменении Конституции?
После отъема НТВ, ТВ6 кто-либо льет грязь на Россию с экрана ТВ?
После малюсеньких сроков участникам Болотного мятежа кто-то ураганит?
Наказывать надо, а с перегибами разберутся аккуратно в соответствии с пожеланиями мудрыми и своевременными дорогого товарища
Владимир Владимировича!
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Re: упу напИсал
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:48
\\\И если жидовская власть продолжит унитожать жи знь на Земле, то будук Амрегодог.///
.
Стесняюсь спросить: вот этот самый "Амрегодог" -- это так, очевидно, называется порода русских лугандонских двуногих козлосвинособак?
.
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-++--++-++-++--++-
Дмитрий...г...Запорожье... написал 04.02.2017 13:44
Я забыл добавить слово "бешенным".
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(без названия)
упу написал 04.02.2017 13:43
Чтобы Украины м хохлы исчезли с лица Земли.
В мире таких воров и идитов нет.
А вот судить Меркель Обаму, голубого Оланда за пособничечтво междунарозного терроризма
надо.
И если жидовская власть продолжит унитожать жи знь на Земле, то будук Амрегодог.
Чьтобы сдохли власть Сатаны и жидов
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Re: Собакам исключительно собачья смерть
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:42
\\\Дмитрий...г...Запорожье..
Что значит хватит?Происходит окончательное решение кацапского вороса.Еще живы Гиркин,Бородай,Безлер,30Аксенов и т.д.Собакам исключительно собачья смерть.///
.
Я бы не оскорблял собак сравнением с руцкамирскими отбросами. Собаки ведь животные полезные, в отличие от этого двуногого биомусора.
.
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Re: рЫдактору
Самсонов Дмитрий, г.Запорожье написал 04.02.2017 13:41
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рЫдактору
Дмитрий...г...Запорожье.. написал 04.02.2017 13:34
Что значит хватит?Происходит окончательное решение кацапского вороса.Еще живы Гиркин,Бородай,Безлер,30Аксенов и т.д.Собакам исключительно собачья смерть.
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-++--++-++-++--++-
Дмитрий...г....Запорожье... написал 04.02.2017 13:31
Ты спрашивал "кто следующий"?Вот тебе ответ.Остался Бородай,Гиркин,Аксенов ну и т.д.всего 10-15 рыл."Салют смертников" среди кацапорылой нечисти набирает обороты.
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(без названия)
лцу написал 04.02.2017 13:24
Москва и Воронеж - это тоже бывший Ворошиловград?
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СказЪ о томЪ, как лугандонскiя обЪзьяны мирнякЪ эвакуiровали
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:20
Оккупанты провели для Параша-ТВ т.н. "эвакуацию жителей из обстреливаемого Хунтой Киевского района Донецка", которая возмутила даже бывалых обдроченцев. Об этом возмущенно пишет в ВК лугандонский макак А.Гелюх:
.
"Есть вещи, о которых я молчать не могу. И не хочу, и не буду. Несмотря на то, что я Донецкий сепар, рашист и все такое. Потому что мы за правое дело, а не за такое вот б...во. Короче, дело в следующем. Вчера проводили "эвакуацию" в Киевском районе. Приехали 3 БМП и журналисты. Погрузили людей с баулами в технику, на камеры. Привезли на МЧС на Полиграфической, сгрузили и уехали. Людей бросили на улице на морозе. Люди пешком с баулами попи...вали под обстрелом домой на Путиловку. По дороге в голос кроя х..ми ДНР. Весь Киевский район в курсе. Один вопрос -- вот на..я такое делать!?"
.
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(без названия)
спецоперация продолжается написал 04.02.2017 13:19
Можно уже запускать тотализатор и делать ставки): Who next? ... Захарченко, Плотницкий, Гиви...
Говорят кодовое название операции - бешеный лифт.
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