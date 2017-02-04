Новороссия продолжает убивать своих героев

В ЛНР при взрыве автомобиля погиб глава управления Народной милиции, полковник Олег Анащенко. Подрыв произошел в Луганске, сообщает Луганский информационный центр. Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко и еще один человек, фамилия которого не сообщается, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный. Оба погибли.

Может хватит, а?

Кстати именно в ЛНР происходят абсурдные убийства видных деятелей, в соседней ДНР с этим как-то не злоупотребляют. Бывает, но в пределах правдоподобия.

Ну и списывать все на "украинские ДРГ" уж вовсе нелепо.

Ладно, погибли на пике популярности народные герои Мозговой, Дремов, Беднов, Ищенко и другие. Все понимают, что в случае с местом гибели Мозгового представить себе там "украинскую ДРГ" просто нереально. И Дремов прекрасно сознавал, что его попытаются убить, но при этом ни от какой "украинской ДРГ" не прятался.

Но смерть бывшего премьера ЛНР в тюрьме, причем официальная версия - "покончил жизнь самоубийством, поскольку боялся, что в тюрьме его могут убить"...

Смерть родителей Плотницкого в Воронежской области, обоих сразу - якобы поели грибов...

Смерть Болотова, умершего на днях со словами "Зачем я выпил этот кофе" - похороны, между прочим, отложили из-за необходимости повторного судебно-медицинского исследования. Заметим, не в ЛНР. Или по Москве тоже шляются "украинские ДРГ"?

Ну просто какая-то Флоренция времен Медичи, а не бывший Ворошиловград. Очень трудно в моральном плане как-то помогать или даже сочувствовать, когда уже практически не осталось в живых героев "русской весны", и практически все они погибли совсем не в бою. Или все так и задумано? Под сдачу - кто станет жалеть "бандитский анклав"...

А.Б.