Новороссия продолжает убивать своих героев

В ЛНР при взрыве автомобиля погиб глава управления Народной милиции, полковник Олег Анащенко. Подрыв произошел в Луганске, сообщает Луганский информационный центр. Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко и еще один человек, фамилия которого не сообщается, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный. Оба погибли.
Может хватит, а?
Кстати именно в ЛНР происходят абсурдные убийства видных деятелей, в соседней ДНР с этим как-то не злоупотребляют. Бывает, но в пределах правдоподобия.
Ну и списывать все на "украинские ДРГ" уж вовсе нелепо.
Ладно, погибли на пике популярности народные герои Мозговой, Дремов, Беднов, Ищенко и другие. Все понимают, что в случае с местом гибели Мозгового представить себе там "украинскую ДРГ" просто нереально. И Дремов прекрасно сознавал, что его попытаются убить, но при этом ни от какой "украинской ДРГ" не прятался.
Но смерть бывшего премьера ЛНР в тюрьме, причем официальная версия - "покончил жизнь самоубийством, поскольку боялся, что в тюрьме его могут убить"...
Смерть родителей Плотницкого в Воронежской области, обоих сразу - якобы поели грибов...
Смерть Болотова, умершего на днях со словами "Зачем я выпил этот кофе" - похороны, между прочим, отложили из-за необходимости повторного судебно-медицинского исследования. Заметим, не в ЛНР. Или по Москве тоже шляются "украинские ДРГ"?
Ну просто какая-то Флоренция времен Медичи, а не бывший Ворошиловград. Очень трудно в моральном плане как-то помогать или даже сочувствовать, когда уже практически не осталось в живых героев "русской весны", и практически все они погибли совсем не в бою. Или все так и задумано? Под сдачу - кто станет жалеть "бандитский анклав"...
А.Б.
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Кацапский пидорок написал 04.02.2017 14:15
Кацапский пидорок написал 04.02.2017 14:02
вася написал 04.02.2017 14:01
5.Дубина написал 04.02.2017 13:57
Дмитрий...г...Запорожье... написал 04.02.2017 13:57
Кацапский пидарок написал 04.02.2017 13:57
5.Дубина написал 04.02.2017 13:50
Пепел Клааса 444ого Класса написал 04.02.2017 13:49
Владимир Владимирович Путин спас жизни миллионам крымчан, среди которых и ваши прямые родственники, попытался спасти других жителей Украины, но остановился ( об этом далее ).
Если бы не этот воистину героический поступок ( человек рискует оказаться в тюрьме Гааги!!!!! ), то оголтелые бандеровцы захватили бы Крым, насиловали бы девушек и женщин, пытали и мучили бы детей малых и стариков преклонных лет. Скармилвали бы русских катранам! А выживших после страшнейшего нашествия бандеровцев на Крым заставляли бы говорить на западенском.
Тихий ужас пришел бы на русскую землю Крыма.
Спасибо Владимиру Владимировичу на свободу на частичке Украины, в Крыму и по всей России!
Низкий поклон ФСБ за невидимую, гигантскую работу на благо Русского Мира!!
Благодарствие РПЦ за веру святую Русскую!!!
Вы только представьте дорогие мои, если бы вместо РПЦ в Крыму и на Луганщине была бы УПЦ! Кровь лилась бы рекойэта Украинская Православная Церковь просто звери в церковных облачениях. Начнем с того, что РПЦ никак не против товарища Ленина, его мавзолея и простила мелкие ошибки большевиков, проявившиеся в виде полного истребления церковных служащих в начале прошлого века, ну убили и убили. А УПЦ не такие, ох не такие, уверяю вас.
И еще раз.
Спасибо Владимир Владимировичу! Низкий поклон ФСБ!! И благодарствие РПЦ!!!
Вот татарин Дадин под надзором, целее будет с такими-то антирусскими и антинародными взглядами. Это ж не Гестапо, в конце то концов!
После экспроприации Юкоса кто-нибудь покушался на изменении Конституции?
После отъема НТВ, ТВ6 кто-либо льет грязь на Россию с экрана ТВ?
После малюсеньких сроков участникам Болотного мятежа кто-то ураганит?
Наказывать надо, а с перегибами разберутся аккуратно в соответствии с пожеланиями мудрыми и своевременными дорогого товарища
Владимир Владимировича!
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:48
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Стесняюсь спросить: вот этот самый "Амрегодог" -- это так, очевидно, называется порода русских лугандонских двуногих козлосвинособак?
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Дмитрий...г...Запорожье... написал 04.02.2017 13:44
упу написал 04.02.2017 13:43
В мире таких воров и идитов нет.
А вот судить Меркель Обаму, голубого Оланда за пособничечтво междунарозного терроризма
надо.
И если жидовская власть продолжит унитожать жи знь на Земле, то будук Амрегодог.
Чьтобы сдохли власть Сатаны и жидов
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:42
Что значит хватит?Происходит окончательное решение кацапского вороса.Еще живы Гиркин,Бородай,Безлер,30Аксенов и т.д.Собакам исключительно собачья смерть.///
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Я бы не оскорблял собак сравнением с руцкамирскими отбросами. Собаки ведь животные полезные, в отличие от этого двуногого биомусора.
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Самсонов Дмитрий, г.Запорожье написал 04.02.2017 13:41
Дмитрий...г...Запорожье.. написал 04.02.2017 13:34
Дмитрий...г....Запорожье... написал 04.02.2017 13:31
лцу написал 04.02.2017 13:24
-++--++-++-++--++- написал 04.02.2017 13:20
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"Есть вещи, о которых я молчать не могу. И не хочу, и не буду. Несмотря на то, что я Донецкий сепар, рашист и все такое. Потому что мы за правое дело, а не за такое вот б...во. Короче, дело в следующем. Вчера проводили "эвакуацию" в Киевском районе. Приехали 3 БМП и журналисты. Погрузили людей с баулами в технику, на камеры. Привезли на МЧС на Полиграфической, сгрузили и уехали. Людей бросили на улице на морозе. Люди пешком с баулами попи...вали под обстрелом домой на Путиловку. По дороге в голос кроя х..ми ДНР. Весь Киевский район в курсе. Один вопрос -- вот на..я такое делать!?"
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спецоперация продолжается написал 04.02.2017 13:19
Говорят кодовое название операции - бешеный лифт.