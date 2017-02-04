Национальному Лидеру построят в Сочи пляжный комплекс почти за два миллиарда долларов

В сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей" появится новый пляжный комплекс с четырехэтажным зданием, сообщает ЦУР. В контракте на сайте Госзакупок резиденция прямо не упоминается, но другой подходящий объект - резиденция премьера Медведева "Ривьера-6" - слишком мала для проекта стоимостью 1,81 млрд долларов.

Это первые крупные контракты на стройку гособъектов, подписанные новым руководителем службы охраны на Кавказе ФСО Сергеем Кравченко. Он был назначен после ареста за взятки генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, руководившего кавказским подразделением ФСО с 2003 года.

Согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, к концу 2018 года в сочинской резиденции Владимира Путина построят четырехэтажное здание с бассейнами и SPA-зоной, а также пляжный павильон. Для бассейнов и террасы предусмотрено создание системы озвучивания.

Президентской резиденции коснутся и другие изменения: будет переделан или даже демонтирован пресс-центр, в авральном режиме построенный в 2014 году к сочинской Олимпиаде. Вместо него должны быть созданы две функциональные зоны-для занятий спортом и проведения совещаний и встреч. В здании появятся тренажерный зал площадью 135 кв. м., представительский кабинет, комната ожидания для делегаций, две комнаты отдыха. А журналистам придется довольствоваться комнатой ожидания с четырьмя динамиками.

В обоих случаях СОК ФСО проводило закупку у единственного поставщика. Подрядчиками миллиардной стройки выступают постоянный участник кремлевских строек УК "Кредо" и компания ООО "Стройкомплекс".

Отметим, что планы элитного освоения заповедников в окрестностях Сочи имеют вполне классовый и корпоративный характер.

"Концепция развития ОАО "Горно-туристический центр "Газпром"" - тому ещё одно доказательство. Как сообщил "Ъ" источник в компании, она была подготовлена в середине осени 2016 года. В презентации перечисляются существующие лыжные трассы курортов Красной Поляны (77 км в "Розе Хутор", 25 км в "Горки Городе", 20 км — ГТЦ "Газпром", 11 км — "Альпика-Сервис") с общей пропускной способностью 25 тыс. человек в день. "Это в разы меньше, чем на аналогичных европейских курортах,— делают вывод авторы.— Чтобы удовлетворить растущий спрос на зимний отдых, компания "Газпром" планирует развивать горно-туристический центр". Для этого планируется возвести четыре новых курорта. Первый будет расположен на вершине горы Табунная — туда от уже существующего ГТЦ "Газпром" протянется канатная дорога. Разработчики утверждают, что на Табунной можно кататься пять месяцев в году, а остальное время использовать ее для пешего и велосипедного туризма. На горе будет построен туристический центр, школы катания, детский развлекательный центр, аттракционы, кафе, три ресторана и горный отель. От Табунной пройдет канатная дорога до хребта Аишхо, которая пересечет долину реки Пслух. Лыжный сезон здесь также составляет пять месяцев, на Аишхо планируют возвести семь ресторанов, два многофункциональных центра, два горных отеля и зоны для кемпинга. Отсюда канатная дорога протянется до ледника Псеашхо, где лыжники будут кататься девять месяцев. Для них обустроят туристический центр, четыре ресторана и горный отель. Еще одна канатная дорога от истока реки Пслух закольцует горнолыжную территорию до ледника Холодный. "При необходимости это будет путь эвакуации",— отмечается в презентации.

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