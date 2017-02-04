В ДНР срочно усилены меры безопасности: всё готово к наступлению ВСУ через ЛНР

Меры безопасности были усилены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с терактом в ЛНР, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Взрыв произошел в субботу в 07.50 по местному времени на улице Краснознаменной, был взорван внедорожник марки Toyota.

"Сегодня утром на территории ЛНР произошел террористический акт, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович… Украинская сторона продолжает выбирать самые изощренные и бесчеловечные методы войны, копируя международных террористов… В связи с этим в ДНР усилены меры безопасности. Мы призываем граждан республики проявлять бдительность. В случае выявления сомнительных лиц и подозрительных предметов немедленно сообщать об этом в экстренные службы министерств МГБ, МВД, МЧС и военной комендатуры для оперативного реагирования", — сказал Басурин журналистам.

Также он от лица командования ДНР выразил слова соболезнования родным и близким Олега Анащенко.

Информацию о гибели Анащенко подтвердили также в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп, - указали в прокуратуре. - Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР".

Что ж, если состав группы установлен - остаётся ждать её поимки. А то ведь ни одна "украинская" ДРГ, за два года гражданской войны на Донбассе - ни одна не была поймана и судима открытым судом!

В истории с убийством Моторолы и его товарища из "Спарты" - тоже суда в ДНР ещё не было. Ибо Путин и Сурков побаиваются "нагнетания" и играют по буржуазным правилам дипломатии, хотя время работает не на "замирение". Выглядят и реляции властей ЛНР пока чистой демагогией, никаких подтверждений их подозрений фактами и действиями. Патриотическое "бла-бла", звучащее и во фракции КПРФ насчёт того, что паспорта РФ будут выдавать в ДНР - тоже выглядит сурковским суфлированием. Правящий класс блефует, но за блеф расплачиваются политически брошенные "кураторами" ополченцы. Ведь, хоть некоторые путриоты обещали "ответку за Мозгового" - не было, ни ответки, ни приветки. Ни суда...

Сурков не велит, - а, господа бизнесмены табачно-путриотического розлива?

Новости по теме:

Новороссия продолжает убивать своих героев

Начальник управления народной милиции ЛНР убит так же, как Бэтман