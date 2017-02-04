Жители хутора Ленина пытаются послать "на хутор" застройщиков зелёной зоны из "Вольво"

31 января 2017г. в Экологическую Вахту по Северному Кавказу обратились жители хутора Ленина (Пашковский сельский округ города Краснодара). Они сообщили, что на территории зеленой зоны, расположенной между автодорогой Темрюк-Краснодар-Кропоткин и улицей Пластунской, начались строительные работы. Это приведет к уничтожению этой зеленой зоны, против чего категорически выступают жители хутора.

Активисты ЭкоВахты выехали на место событий. Они зафиксировали, что на территории зеленой зоны в пределах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0431001:473 действительно начались работы: ведется строительство ограждения, осуществляется завоз строительных материалов. Рабочие не смогли пояснить на основании каких документов осуществляются работы, и кто является их заказчиком.

Но жители разъяснили, что в 2015 году этот обширный земельный участок площадью 2,73 гектара был сдан Администрацией Краснодара в аренду ООО "ТРАК Авто" в целях строительства на нем автотехцентра "Вольво". Помимо этого, в аренду были сданы также большое количество других земельных участков, охватывающих всю остальную территорию этой зеленой зоны. Жители в течение 2016 года обращались в различные инстанции, однако должной реакции на их обращения не последовало. Администрации Карасунского округа Краснодара и Пашковского сельского округа жалобы жителей проигнорировали.

После этого, в конце декабря прошлого года жители направили обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, который, как известно, уделяет особое внимание вопросу сохранения зеленых зон. Однако, вследствие чиновничьих фильтров в Администрации Краснодарского края, обращение жителей хутора Ленина к нему, очевидно, не попало, так как никаких мер после этого обращения не последовало. Помимо Кондратьева обращение было направлено главе Краснодара Евгению Первышову, но стороны администрации города после этого обращения каких-либо мер также не последовало. Вместо этого, несколько дней назад на территории зеленой зоны начались строительные работы.

В обращении жителей хутора Ленина к губернатору Кубани говорится, что, "в результате ошибочного решения исполнительной власти о сдаче в аренду земли между ... улицей Пластунской и федеральной трассой Р-251 Краснодар-Кропоткин, жители нашего поселка подвергаются угрозе резкого ухудшения экологической обстановки в месте своего проживания, так как хозяйственная деятельность арендаторов предполагает полное уничтожение защитной лесополосы (которой более 20 лет), что неизбежно приведет к катастрофе естественной экологической системы, окажет негативное воздействие на окружающую среду и создаст серьезную угрозу экологической безопасности поселения.

Разрешение выдавалось без учета ежегодного роста трафика и тоннажа грузоперевозок по данной автодороге, а он таков, что в настоящее время машины идут круглосуточно. В данном месте образуется перманентная пробка, так как рядом находится пост ГАИ, шум и гарь висят в атмосферном воздухе постоянно. И на сегодняшний день только узкая лесополоса позволяет нам поддерживать необходимый для жизни уровень экологической безопасности района".

Возникновение в Краснодаре новой точки социальной напряженности по причине угрозы уничтожения зеленой зоны в хуторе Ленина свидетельствует о том, что городские власти, несмотря на смену руководства города, по-прежнему не уделяют должного внимания данным вопросам. В этой связи, Экологическая Вахта намерена донести обеспокоенность жителей хутора Ленина лично до губернатора Кубани, а также уже проинформировала об этой ситуации его заместителя Сергея Усенко. К сожалению, как свидетельствуют многочисленные факты, зачастую только после их личного вмешательства власти Краснодара вспоминают про интересы жителей, касающиеся сохранения зеленых зон.

Аналогичная ситуация сложилась и в районе Анапы. В Экологическую Вахту по Северному Кавказу недавно обратились жители нескольких населённых пунктов, расположенных на территории города-курорта Анапа, а также Крымского района, в связи с началом работ по строительству свалки отходов вблизи хутора Верхний Чекон. Хутор находится на границе этих муниципальных образований. Угроза появления новой свалки вызвала обеспокоенность у жителей хуторов Чекон, Верхний Чекон, Малый Чекон, станицы Гостагаевской (город-курорт Анапа) и села Фадеево (Крымский район). У людей есть сомнения, что место под свалку ТБО было выбрано с учётом всех необходимых требований. Они опасаются, что размещение свалки приведет к загрязнению почв, воздуха и подземных вод.

В своем коллективном обращении, направленном прокурору Краснодарского края и в другие государственные органы, они написали: "При организации площадки под ТБО не были проведены исследования, не учтен рельеф местности. Не учтено направление господствующих ветров, что приведёт в летний период к тому, что все "ароматы" со свалки будет нести в сторону села Фадеево. Не учтены геологические данные, что данная территория лежит на подземном озере, что подтверждается большим количеством родников..." Жителей также беспокоит, что всего в 800 метрах от планируемой свалки находится водозабор станицы Гостагаевской.

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