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Московский листок

Строительство "хирургического" парка "Патриот" бесит севастопольцев

Опубликовано 04.02.2017 в разделе комментариев 0

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Строительство "хирургического" парка "Патриот" бесит севастопольцев

Минобороны дистанцируется от "дрязг" вокруг строительства парка "Патриот" - амбициозного проекта главы мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирурга), о котором он рассказывал на Гайдаровском форуме. В оборонном ведомстве заявили о том, что надо уважать мнение граждан в развитии инфраструктуры. 

"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот", - заявил в субботу журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. "Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан, и в данном случае севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры", - цитирует генерала "Интерфакс". 

Он подчеркнул: "Попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" тщетны и недальновидны". В то же время представитель Минобороны заявил, проект "предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов". 

Парк "Патриот" должен быть построен у горы Госфорта на площади в 267 га. Участок в 2015 году взял в аренду клуб "Ночные волки", который платит за это 1,4 млн рублей в год. В августе 2015 года Залдостанов заявил о создании совместно с военными филиала парка "Патриот". 

Врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что этот вопрос решится после общественных слушаний. Они прошли 27 января, а уже 1 февраля правительство получило письмо от военных с отказом от идеи строить парк у горы Гасфорта.

Напомним, 22 мая 2015-го года, после завершения внеочередной сессии Законодательного собрания города Севастополя, представители мотоклуба «Ночные волки» устроили несанкционированный митинг.

Согласно постановлению, принятому властями Севастополя, город приостановил выдачу земли мотоциклистам около горы Гасфорта, где байкеры планировали разместить многофункциональный спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта. 

«Чалый! Тебя Хирург вызывает на дуэль. На любом инфопортале, на любой аудитории. Там ты получишь ответ на всю твою ложь и некомпетенцию. Твои мотивы нам до конца не известны. Но мы в них разберемся. Это все», — заявил представитель мотоклуба «Ночные волки» Константин Семенюта, у входа в здание Законодательного собрания. 

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