Курды и арабы при поддержке США хотят окружить игиловскую столицу

Поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии - его террористы "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) провозгласили своей столицей. Итогом нового наступления должно стать полное окружение города, передает Reuters.

Русская служба ВВС со ссылкой на сообщение "Демократических сил Сирии" передает, что оппозиционеры планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России. Накануне газета Washington Post утверждала, что советники Трампа отказались от составленного при Обаме плана, посчитав его слишком рискованным.

Наступление на Ракку было начато в ноябре прошлого года, и за этот период бойцам удалось занять позиции на севере города. Накануне появились сообщения о том, что Ракка оказалась отрезанной от водоснабжения. Как сообщали очевидцы в городе, главный трубопровод, снабжающий Ракку водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой США коалиции.

Как передает "Интерфакс", две трети из примерно 30-тысячного альянса принадлежат к курдским ополченцам из "Отрядов народной самообороны" (YPG), которые Турция считает террористическими. В связи с этим поставки США военной помощи альянсу вызывают разногласия между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, менее года назад между жителями города Ракка, который «Исламское государство» (ИГИЛ, организация запрещена в России) объявило своей столицей, и боевиками исламистов вспыхнули ожесточенные столкновения, передает в воскресенье иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные СМИ.

Жители нескольких кварталов в субботу вечером, 5 марта, вступили в бой с боевиками. Им удалось очистить свою территорию от иностранных наемников, воюющих в рядах ИГИЛ. Жители города подняли над одним из мостов сирийский флаг.

Боевики ИГИЛ и еще одной террористической организации, «Аль-Нусра» (также запрещена в России), захватили Ракку в марте 2013 года.

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