Обстановка на линии соприкосновения резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия карателей. ВСУ бьют из реактивных систем "Град" и применили систему залпового огня "Ураган". Под огонь попал перекресток Калининского и Буденовского районов, более известный как район Мотеля. Двое убиты, десять человек ранены. В районе 20-й больницы (ЖД-Привокзальный) большой пожар.

После случившегося в Донецке в ночь со 2-го на 3 февраля 2017 года необратимым стал процесс распада страны пока ещё обозначаемой на картах "Ukraine".