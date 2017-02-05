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Московский листок

Последствия ракетного удара по Донецку

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 2

Обстановка на линии соприкосновения резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия карателей. ВСУ бьют из реактивных систем "Град" и применили систему залпового огня "Ураган". Под огонь попал перекресток Калининского и Буденовского районов, более известный как район Мотеля. Двое убиты, десять человек ранены. В районе 20-й больницы (ЖД-Привокзальный) большой пожар.

После случившегося в Донецке в ночь со 2-го на 3 февраля 2017 года необратимым стал процесс распада страны пока ещё обозначаемой на картах "Ukraine".



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Незнакомец написал 05.02.2017 00:51
Ну и сайт, пофигист его загадил.
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(без названия)
Вся Россия написал 05.02.2017 00:41
Стыдно за Путина. Крутой когда сажает людей за попытку провести референдум и ведет себя как чмо бессильное и беспомощное в Донецке.
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