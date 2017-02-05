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Московский листок

Марин Ле Пен в своей президентской программе копирует Де Голля

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 4

франция выборы ле пен
Марин Ле Пен в своей президентской программе копирует Де Голля

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции намерена вывести страну из военного командования НАТО и провести референдум о членстве в ЕС. Об этом говорится в опубликованной кандидатом на пост главы государства предвыборной программе.

Предвыборная программа Ле Пен содержит 144 пункта. Первый из них гласит, что ради возвращения национального суверенитета в руки французского народа необходимо провести референдум о членстве страны в ЕС. Помимо этого, по ее мнению, следует положить конец неконтролируемой миграции и выйти из Шенгенской зоны, а также сделать невозможной натурализацию нелегальных мигрантов и упростить процедуру депортации.

Что касается членства страны в НАТО, Ле Пен считает необходимым выйти из военного командования организации, "чтобы Франция не оказалась втянута в войны, которые не отвечают её интересам". При этом планируется в течение пяти лет поднять военные расходы до 3% ВВП и воссоздать полноценную военную промышленность, чтобы гарантировать Франции стратегическую независимость.

- Собственно, о том, что примерно будет в программе Марин Ле Пен я уже писал недавно, но могу и повторить, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

Сейчас в апреле во Франции пройдут выборы, и самым серьезным кандидатом на сегодня выглядит Марин Ле Пен, тоже еще вчера находившаяся в маргинальной политической нише. Но сейчас, после победы Трампа, она выглядит наиболее вероятным победителем президентской гонки во Французской республике - во втором туре с ней окажется некто условно левый Макрон... Вы знаете, кто такой Макрон? Вот именно... Если Марин Ле Пен обозначит, что Западной Европе нужно новое содружество, без восточноевропейских аутсайдеров, ее поддержат избиратели, всерьез озабоченные тем, что Париж мусульманский город, а "польский водопроводчик Петр" уже решает, кто станет будущим главой французского государства.

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- Было бы весьма интересно сегодня прочесть комментарии "вумных" граждан либеральной национальности касательно моих умственных способностей, - отметил Анатолий Баранов. - Как видим, Марин Ле Пен явно не оправдала ожиданий российской "диванной партии" и уже официально заявила: референдум о выходе из ЕС, выход из Шенгена и выход из военного командования НАТО. Тут "вумники" рассуждают, мол, при чем тут "польский водопроводчик Петр", это все против арабов... Так вот, ни одна арабская страна в Шенген не входит, а входят туда бывшие наши постсоветские небратья. Арабы для французов все равно, что для нас какие-нибудь кавказцы - этнически, конечно, другие, но давно свои по срокам совместного проживания, общей истории и тому подобному. Алжир был Францией по историческим меркам еще вчера. А вот поляки и другие постсоветские мигранты, не говоря уже о со страхом ожидаемых украинцах - это совсем чужие люди, незнакомые и весьма пугающие. К тому же активно претендующие на рабочие места. Да поинтересуйтесь, как французы относились еще к "белой" эмиграции - типа ехали бы вы себе обратно в вашу Сибирь...

- Ну и отдельная история это НАТО, - закончил Анатолий Баранов. - Это полная калька с политики Де Голля по отношению к Альянсу. Выход из военных структур с наращиванием собственного ВПК и стратегических ядерных сил. Ле Пен об этом пока не говорит, но это просматривается. Зачем великой Франции находиться под чужим ядерным зонтиком? Великобритания еще может это как-то переносить, все ж англо-саксы, а вот французам это все же немного дико. Тем более наличие ядерной триады наглядно доказало, что лучшего механизма для защиты суверенитета пока не придумали.

В свое время Шарль де Голль пытался сделать Францию третьей ядерной сверхдержавой и изрядно преуспел в этом. Он даже вышел из военных структур НАТО - это стало для Франции не нужно. Но позже Франция вернулась в НАТО и заметно урезала свои ядерные силы. (...) К началу 80-х во Франции была сформирована полноценная ядерная триада. Но окончание «холодной войны» привело к пересмотру концепции, было решено отказаться от триады ядерных сил, перейдя к их диаде с упразднением наземного компонента. Ракетные шахты были демонтированы в 1998 году. На сегодня Стратегические ядерные силы (СЯС) Французской республики, по сути, не являются стратегическими.

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Всего комментариев к статье: 4
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Баранов, народы поняв гнилость твоих хозяев, плюют на всякие измы, либеральные и комуняцкие,
1984,,,, ,,,,,, написал 05.02.2017 00:50
Народы опять хотят жить в национальных государствах. В фофостных, по-вашему.
Отпарывай быстрее красные лампасы, хорошо, что обрезание не успел сделать. И то ладно.
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Баранатолию, интересно, что про него скажут "вумные" граждане либеральной национальности.
1984,,,, ,,,,. написал 05.02.2017 00:38
Они подарят тебе, Анатолий, ящик печенья, бочку варенья и наградят Орденом Предателя III Степени.
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(без названия)
Пофигист &4 написал 05.02.2017 00:37
Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца смены идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.
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(без названия)
Без теории всем смерть написал 05.02.2017 00:28
Украина подала для мировой политики новейший долгожданный смысл-правый популизм национального реваншизма.
Вам так не кажется,Баранофф?
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