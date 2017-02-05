Марин Ле Пен в своей президентской программе копирует Де Голля

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции намерена вывести страну из военного командования НАТО и провести референдум о членстве в ЕС. Об этом говорится в опубликованной кандидатом на пост главы государства предвыборной программе.

Предвыборная программа Ле Пен содержит 144 пункта. Первый из них гласит, что ради возвращения национального суверенитета в руки французского народа необходимо провести референдум о членстве страны в ЕС. Помимо этого, по ее мнению, следует положить конец неконтролируемой миграции и выйти из Шенгенской зоны, а также сделать невозможной натурализацию нелегальных мигрантов и упростить процедуру депортации.

Что касается членства страны в НАТО, Ле Пен считает необходимым выйти из военного командования организации, "чтобы Франция не оказалась втянута в войны, которые не отвечают её интересам". При этом планируется в течение пяти лет поднять военные расходы до 3% ВВП и воссоздать полноценную военную промышленность, чтобы гарантировать Франции стратегическую независимость.

- Собственно, о том, что примерно будет в программе Марин Ле Пен я уже писал недавно, но могу и повторить, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

Сейчас в апреле во Франции пройдут выборы, и самым серьезным кандидатом на сегодня выглядит Марин Ле Пен, тоже еще вчера находившаяся в маргинальной политической нише. Но сейчас, после победы Трампа, она выглядит наиболее вероятным победителем президентской гонки во Французской республике - во втором туре с ней окажется некто условно левый Макрон... Вы знаете, кто такой Макрон? Вот именно... Если Марин Ле Пен обозначит, что Западной Европе нужно новое содружество, без восточноевропейских аутсайдеров, ее поддержат избиратели, всерьез озабоченные тем, что Париж мусульманский город, а "польский водопроводчик Петр" уже решает, кто станет будущим главой французского государства.

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- Было бы весьма интересно сегодня прочесть комментарии "вумных" граждан либеральной национальности касательно моих умственных способностей, - отметил Анатолий Баранов. - Как видим, Марин Ле Пен явно не оправдала ожиданий российской "диванной партии" и уже официально заявила: референдум о выходе из ЕС, выход из Шенгена и выход из военного командования НАТО. Тут "вумники" рассуждают, мол, при чем тут "польский водопроводчик Петр", это все против арабов... Так вот, ни одна арабская страна в Шенген не входит, а входят туда бывшие наши постсоветские небратья. Арабы для французов все равно, что для нас какие-нибудь кавказцы - этнически, конечно, другие, но давно свои по срокам совместного проживания, общей истории и тому подобному. Алжир был Францией по историческим меркам еще вчера. А вот поляки и другие постсоветские мигранты, не говоря уже о со страхом ожидаемых украинцах - это совсем чужие люди, незнакомые и весьма пугающие. К тому же активно претендующие на рабочие места. Да поинтересуйтесь, как французы относились еще к "белой" эмиграции - типа ехали бы вы себе обратно в вашу Сибирь...

- Ну и отдельная история это НАТО, - закончил Анатолий Баранов. - Это полная калька с политики Де Голля по отношению к Альянсу. Выход из военных структур с наращиванием собственного ВПК и стратегических ядерных сил. Ле Пен об этом пока не говорит, но это просматривается. Зачем великой Франции находиться под чужим ядерным зонтиком? Великобритания еще может это как-то переносить, все ж англо-саксы, а вот французам это все же немного дико. Тем более наличие ядерной триады наглядно доказало, что лучшего механизма для защиты суверенитета пока не придумали.

В свое время Шарль де Голль пытался сделать Францию третьей ядерной сверхдержавой и изрядно преуспел в этом. Он даже вышел из военных структур НАТО - это стало для Франции не нужно. Но позже Франция вернулась в НАТО и заметно урезала свои ядерные силы. (...) К началу 80-х во Франции была сформирована полноценная ядерная триада. Но окончание «холодной войны» привело к пересмотру концепции, было решено отказаться от триады ядерных сил, перейдя к их диаде с упразднением наземного компонента. Ракетные шахты были демонтированы в 1998 году. На сегодня Стратегические ядерные силы (СЯС) Французской республики, по сути, не являются стратегическими.

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