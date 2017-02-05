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Московский листок

Украинские диверсанты погрузили Горловку во тьму перед наступлением ВСУ

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 0

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Украинские диверсанты погрузили Горловку во тьму перед наступлением ВСУ

Представитель министерства обороны ДНР заявил, что в результате подрыва украинскими силовиками линий электропередачи под Луганском город Горловка оказался обесточен, передает РИА «Новости». 

«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14:30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света», — сказали в ведомстве. 

По словам представителя командования, электропитание города будет осуществляться из близлежащих населенных пунктов Енакиево и Макеевки. 

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем твиттере заявила о приостановке восстановительных работ в Авдеевке из-за обстрелов.

Украинские военные объяснили появление танков в донецком городе Авдеевка, в районе которого идут бои. По их словам, боевые машины "находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают". Об этом сообщается на странице штаба украинских войск в Facebook.

"В связи с распространением некоторыми СМИ информации о подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования при попытке противника прорвать оборону. В боевых действиях танки не участвуют", - сказано в сообщении.

Ранее о появлении танков в Авдеевке сообщала специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и корреспондент BBC Том Барридж. 

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