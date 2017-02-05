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Московский листок

А врач-то, похоже, и не виноватый вовсе...

Опубликовано 05.02.2017 автором в разделе комментариев 2

здравоохранение врач пациент
А врач-то, похоже, и не виноватый вовсе...

Итак, прошла неделя с тех пор, как буквально все СМИ свободной независимой России, начиная с Первого и Второго каналов ТВ и заканчивая какими-нибудь "мухосранскими вестями" визжали про врача-насильника из подольской больницы. Общественность не отставала - выдумывались самые разные подробности, предлагались самые разные казни, а депутат Государственной думы Рашкин предложил даже вернуть "для подобных преступлений" смертную казнь.

И вот ТАСС уполномочен сообщить. 

Пациентка больницы в подмосковном Подольске, сообщившая об изнасиловании врачом, отказалась от обвинений, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Московской области. "Пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против нашего врача. В личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании", - рассказал представитель министерства Руслан Кошелев.

В общем, оговорили врача. Нарочно не употребляю слова "оклеветали", потому как цену слову знаю - нет, обвинять больную, находящуюся в реанимации уже месяц с ожогами половины тела - неправильно, нехорошо. Больная находилась в реанимационном отделении, с совсем свежими ожогами, по сути в шоке, обколотая седативными препаратами - тут всякое может случиться с сознанием человека. Помутиться может, говоря по старинке.

Но корреспонденты и руководители ведущих медиа страны тоже находились под действием каких-то препаратов? У них тоже помутилось?

ФОРУМ.мск был, кажется, единственным СМИ, которое однозначно и резко выступило против травли врача на основании, по сути, ничем не подтвержденного оговора. Ну были еще сомневающиеся, например, URA.ru. Но в целом - точно стая борзых, летящая на зверя, давай, быстрей, вырви кусок мяса побольше...

Понятно, что ТАСС тут же дало и позицию ведомства, арестовавшего доктора. 

Женщина, которая заявила о сексуальном насилии со стороны врача-анестезиолога больницы в Подольске, не писала заявление с отказом от дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний», - сказал собеседник агентства.

Ну тут понятно - у минздрава на руках материалы собственного служебного расследования, а у следователей их пока нет. Ну и надо вспомнить, с каким пафосом представительница карающего ведомства, совсем молодая, но уже в погонах таких, что можно подумать командовала не менее, чем полком, зачитывала обвинительные данные на врача... Все они теперь хотят быть похожими на Поклонскую. Но не надо торопиться, девушки.

Теперь, конечно, будут вопросы и по основаниям к аресту, по собраной доказательственной базе - там, понятно, не  густо. По идее и к судье, "подмахнувшему" арест, должны быть вопросы. Но пока решение суда об аресте на 2 месяца никто не отменял. Так что доктор будет сидеть.

За что? А мало ли у нас сидят, а ответить на этот немудрящий вопрос не могут...

А у меня вопрос такой, простой довольно. Как ему теперь жить, доктору?

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!IOPJATVODVORBOGTOT!!!&&& написал 05.02.2017 02:29
"Общественность не отставала - выдумывались самые разные подробности, предлагались самые разные казни,"
- Таки "общественность" - то таки гав-нолигентские ублюдки, многие из которых таки шизики и 3,1416-доры. а то и либералы! Этот генетический мусор таки надо не слушать, а выслать на перевоспитание в деревню под мудрое руководство хувебинов, цзяофаней или - таки полпотовцев! Другого средства заткнуть их грязные е-бальники таки не существует - таки это Я, как высшее Существо - точно знаю!
\\//\\//"Все они теперь хотят быть похожими на Поклонскую. Но не надо торопиться, девушки."
- Таки с-укам с куриными мозгами - не место в судебной системе, где решают судьбы людей! "Киндер, кирхен, кюнхен!" То таки да!
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(без названия)
Кацапцкий пидорок написал 05.02.2017 02:16
Марухе после отходняка пондравилось как ей выпивший врачишка вдул.
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