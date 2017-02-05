Опасный сумасшедший решил переквалифицироваться в прорицатели

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине будущее европейской "сверхдержавы". По словам Микаила Николозовича, за 5-15 лет страна может стать в Европе "мощным игроком", предрек Саакашвили в интервью украинскому "Радио Вести".

Также экс-президент рассказал о "долге" Евросоюза перед Киевом, который "спасает Европу от самой агрессивной армии".

"Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста”. Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это”, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины", - полагает Саакашвили.

- Я вот тоже думаю, что столица должна переехать в Васюки, - продолжил мысль главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Страшно даже подумать, что предречет Микаэл Николоз-оглы, когда его пригласят поработать главой района, скажем, в Ленкорань. Жаль, что он не успел переименовать Дерибасовскую в проспект Барака Обамы. Но еще может успеть дать имя Дональда Трампа улице Зарифы Алиевой в Ленкорани... Ну или аллее Адама Мицкевича в Кракове, если Michaił Nikołajewicz зачем-нибудь понадобится в Польше. Но лучше в Молдавии, конечно. Молдавии давно пора становиться европейской сверхдержавой и сдерживать самую агрессивную армию галактики...