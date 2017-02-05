Рейтинг Фийона не оставляет ему шансов стать президентом Франции 69% участников исследования компании Harris Interactive заявили, что кадидатуру Фийона на выборах нужно заменить. Скандал вокруг возможного фиктивного трудоустройства супруги экс-премьера Франции Франсуа Фийона серьезно подорвал поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране. - Фийон был ошибкой, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Попытка вытеснить Марин Ле Пен более умеренным кандидатом с аналогичной по сути программой явно провалилась. Сегодня самой вероятной парой во втором туре называют Ле Пен и бывшего министра экономики Меланшона, которого почему-то считают "левым" и "независимым", как-будто министр в буржуазном правительстве не отвечает за результат его работы и является чем-то вроде левого активиста Сергея Удальцова. Теперь шанс Меланшона - что все объединятся против Ле Пен. А шанс Ле Пен, что все при имени Меланшона будут спрашивать: "А это что за хрен?"



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