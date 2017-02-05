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Московский листок

В Лондоне прошел многотысячный марш против визита Трампа

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 1

В Лондоне прошел многотысячный марш против визита Трампа

.В Лондоне несколько тысяч протестующих прошли маршем перед зданием парламента Великобритании в знак протеста против планируемого на лето 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает агентство Associated Press.

Организаторами акции выступили антивоенное движение Stop the War, организация по борьбе с расизмом Stand Up to Racism и мусульманская ассоциация Muslim Association of Britain.

На транспарантах и плакатах можно было увидеть лозунги: "Не делайте из мусульман козлов отпущения", "Нет - Трампу, нет - войне", "Нет расизму, нет Трампу".

Напомним, электронную петицию с требованием отменить официальный визит президента США подписали уже более 1,8 млн человек. Ее рассмотрение в парламенте запланировано на 20 февраля. Другая петиция - поддерживающая визит Трампа в Соединённое Королевство собрала на сайте парламента около 300 тысяч голосов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Баранов, где твоЁ - "от редакции"? Ну да ладно, без тебя обойдемся.
1984,,, ,,,,, написал 05.02.2017 13:06
Организованное мировое еврейство использует свои структуры, в виде общественных организаций, для давления на Трампа.
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