В Лондоне прошел многотысячный марш против визита Трампа .В Лондоне несколько тысяч протестующих прошли маршем перед зданием парламента Великобритании в знак протеста против планируемого на лето 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает агентство Associated Press. Организаторами акции выступили антивоенное движение Stop the War, организация по борьбе с расизмом Stand Up to Racism и мусульманская ассоциация Muslim Association of Britain. На транспарантах и плакатах можно было увидеть лозунги: "Не делайте из мусульман козлов отпущения", "Нет - Трампу, нет - войне", "Нет расизму, нет Трампу". Напомним, электронную петицию с требованием отменить официальный визит президента США подписали уже более 1,8 млн человек. Ее рассмотрение в парламенте запланировано на 20 февраля. Другая петиция - поддерживающая визит Трампа в Соединённое Королевство собрала на сайте парламента около 300 тысяч голосов.



