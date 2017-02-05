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Московский листок

Иранские специалисты в Америке критикуют позицию Трампа

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 0

Иранские специалисты в Америке критикуют позицию Трампа

Заместитель главы NASA иранский профессор Фируз Надери в качестве реакции на антимиграционную политику нового президента США Дональда Трампа подчеркнул, что когда иранцы славились самой современной цивилизацией в древности, Калифорния покоилась в глубинах Карибских вод. 

Комментируя антимиграционную политику нового президента США Дональда Трампа принятую против 7 исламских государств, в том числе Ирана, профессор Фируз Надери сказал, что 43% старших руководителей NASA, 21% членов математического сообщества Америки, 14% медиков, 17% программистов и 115 известных профессоров и преподавателей вузов Америки – все являются иранцами.

- Мне кажется, у профессора что-то с географией, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вроде бы Карибское море с другой, атлантической стороны Америки... Но главное, что аргумент о том, что 43 процента руководства НАСА - иранцы, как раз и подвиг Трампа на ограничение миграции. Может быть, ему показалось, что лучше, если бы НАСА руководили американцы? Заметим, речь не идет о персах или англо-саксах, а именно о государственной самоидентификации. Ведь Персия стала Ираном (Арианой, страной ариев) лишь в 1935-м году при шахе Мохаммеде Пехлеви, смещенном советско-британским экспедиционным корпусом за симпатии к германскому нацизму. Но на трон посадили его племянника Мохаммеда Резу. И большинство иранцев потому и оказались в Америке, что произошла исламская революция, упразднившая шахский режим... 



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