Шестьдесят подозрваемых в связях с ИГ задержаны в Анкаре

В Анкаре полиция Турции в ходе антитеррористической операции задержала 60 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Anadolu.

По данным источников в правоохранительных органах, операция была проведена утром 5 февраля. Большинство задержанных — иностранцы. Их обвинили в членстве в террористической организации.

Полиция также провела похожие операции в Стамбуле и провинциях Измир и Коджаэли.

В Стамбуле и Коджаэли всего были задержаны 18 человек, 14 из них — иностранцы, включая 10 детей. По данным источников, не менее 8 задержанных в Измире готовили теракт.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках операции «Щит Евфрата» в результате авиаударов и боев в районах Эль-Баб и Бзагах на севере Сирии за сутки ликвидировала 51 террориста.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Напомним, в Турции так же арестовали племянника исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего на территории США с 1999 года в добровольном изгнании. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает турецкое информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.

Операция по задержанию сына сестры Гюлена состоялась 6 января в провинции Маниса на западе Турции. Всего были задержаны четыре человека, включая племянника богослова. Позже все четверо по вердикту суда были отправлены под арест. Задержанных подозревают в контактах с проповедником, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

В декабре 2016 года турецкие власти заподозрили, что за убийством чрезвычайного полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова мог стоять последователь FETO ("Террористической организации фетхуллахистов") - так турецкие власти называют общественно-политическое движение "Хизмет", духовным лидером которого является Гюлен. Сам проповедник осудил убийство дипломата и заявил, что убийца не связан с FETO.

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