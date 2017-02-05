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Московский листок

В Горловку возвращён свет

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 1

украина днр лнр укронацизм всу
В Горловку возвращён свет

Энергоснабжение Горловки в Донбассе, нарушенное в результате подрыва украинскими силовиками, восстановлено, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации города Ивана Приходько. 

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики повредили линию электропередачи, питающую Горловку. Представитель оборонного ведомства заявил, что "в районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света".

"Энергоснабжение восстановлено. Со светом в городе все хорошо", — заявил Приходько.

В целом, обстановка в ЛНР и ДНР остаётся тревожной. Меры безопасности усилены, выставлены дополнительные блок-посты, однако при организованном наступлении танков ВСУ из Авдеевки, ополченцы сдержать врага не смогут.

Меры безопасности были усилены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с терактом в ЛНР, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Взрыв произошел в субботу в 07:50 по местному времени на улице Краснознаменной, был взорван внедорожник марки Toyota.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Сдавайтеся украинци!
Ирина В. Жопова, русская написал 05.02.2017 14:13
Украинци сдавайтеся русским!
А не то - мы вас поубиваем!
Всех поубиваем!
Я тоже буду участвовать...
Конечно - с украинцями мне не справится, они крайне сильны, от них даже наши пидoрасы бегут, где уж мне, жопщине...
И с украинками тоже, они сильны, прибьют меня только так...
Но вот с детями, если они не очень большие - я расправлюсь!
Навалюсь им на голову своей русской жoпою и удушу!
Вы слышите, украинци - РУССКИЕ УДУШАТ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!
А почему так?
Да потому, что мы русские - стало быть подлые!
Ведь мы, РУССКИЕ - ЖОПНАЯ ПОГАНЬ!!!!!!!!!
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