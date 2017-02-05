В Горловку возвращён свет

Энергоснабжение Горловки в Донбассе, нарушенное в результате подрыва украинскими силовиками, восстановлено, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации города Ивана Приходько.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики повредили линию электропередачи, питающую Горловку. Представитель оборонного ведомства заявил, что "в районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света".

"Энергоснабжение восстановлено. Со светом в городе все хорошо", — заявил Приходько.

В целом, обстановка в ЛНР и ДНР остаётся тревожной. Меры безопасности усилены, выставлены дополнительные блок-посты, однако при организованном наступлении танков ВСУ из Авдеевки, ополченцы сдержать врага не смогут.

Меры безопасности были усилены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с терактом в ЛНР, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Взрыв произошел в субботу в 07:50 по местному времени на улице Краснознаменной, был взорван внедорожник марки Toyota.

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