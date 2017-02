Иммиграционные ограничения Трампа - не пройдут, решил суд сша фемида миграция трамп В США апелляционный суд отказался восстановить иммиграционные ограничения, введенные указом президента Дональда Трампа для стран с преобладающим мусульманским населением, передает Reuters. Минюсту, который подавал запрос о снятии судебного ограничения, дан срок до конца понедельника для представления своего ответа на это решение. Таким образом, у граждан семи стран, въезд которых в США пытался ограничить Трамп, эта возможность пока сохраняется. А противостояние двух ветвей власти усиливается. В апелляционном суде решение принимает коллегия из трех судей, и это придает судебному ограничению, которое в Сиэтле наложил Джеймс Робарт, дополнительный вес. Документы по делу опубликованы на сайте апелляционного суда, как сказано, ввиду большого общественного интереса к делу. Решение о приостановке действия наиболее резонансного указа Трампа вынес в пятницу федеральный судья Джеймс Робарт. Он посчитал ограничения указа несправедливыми и дискриминационными. Решение Робарта действует на всей территории страны, и в субботу авиакомпании по всему миру стали допускать к посадке граждан стран из черного списка Трампа с действующими американскими визами. К вечеру Миннацбезопасности и Госдеп подтвердили, что выданные визы будут давать право въезда в Штаты гражданам семи стран, упомянутых в указе президента. Минюст подавал апелляцию, упирая на то, что указ Трампа основан на его суждениях о национальной безопасности. Трамп называл решение "так называемого судьи" Робарта "смехотворным". Указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". Это семь стран с преимущественно мусульманским населением: Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". Напомним, вчера в Лондоне несколько тысяч протестующих прошли маршем перед зданием парламента Великобритании в знак протеста против планируемого на лето 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает агентство Associated Press. Организаторами акции выступили антивоенное движение Stop the War, организация по борьбе с расизмом Stand Up to Racism и мусульманская ассоциация Muslim Association of Britain. На транспарантах и плакатах можно было увидеть лозунги: "Не делайте из мусульман козлов отпущения", "Нет - Трампу, нет - войне", "Нет расизму, нет Трампу". Новости по теме: Министр-капиталист Виола покидает правительство Трампа В Лондоне прошел многотысячный марш против визита Трампа Курды и арабы при поддержке США хотят окружить игиловскую столицу



