Из почты главреда: Как Сбербанк обманывает и грабит клиентов

Вот только что получил на почту достаточно стандартное письмо от некой Ксении Даниленко, надо понимать из команды Сhange.org. Со стандартной благодарностью за поддержку. В принципе, можно перенаправить в спам, но я этого никогда не делаю - потому что действительно может понадобиться моя помощь или поддержка ФОРУМа.мск. Например, вот в таких случаях.

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Ну вот и сегодня обратил внимание на историю.

60-летней Ольги Воробьевой, которая, имея дело со Сбербанком, столкнулась с мошенничеством на очень крупную сумму. Дальше цитаты.

"В 2014 году её обманул сотрудник Сбербанка, и эта петиция – последний шанс, чтобы банк заметил нашу историю, разобрался в ней и что-то изменилось для сотен людей, которых обманывают прямо в отделениях банка.

В год своего 175-летия Сбербанк не скупится на пиар. Например, закупает костюмы, имитирующие инвалидность… и Герман Греф в таком костюме получает кредит, рассказывая о доступности и безопасности. А мы за два года узнаём сотни! историй, в которых сотрудники крупнейшего банка обманывают своих клиентов – в основном, бюджетников и пенсионеров – тех самых уязвимых и беззащитных.

Маму зовут Воробьёва Ольга Александровна. Порядочный человек и уважаемый педагог: бывший старший дефектолог СЗАО, ветеран труда с наградами и званиями, 20 лет сложнейшей работы с детьми с аутизмом, нарушениями развития и речи…

4 февраля 2014 года мама (добропорядочный клиент Сбербанка на протяжении всей жизни) пришла в отделение № 9038/1616 в Москве. Операционистка сообщила, что на её имя выпущена кредитная карта; мама категорично отказалась. И тогда ей был сказан гениальный текст: «карточка уже выпущена, поэтому по правилам банка вы должны её получить и тут же отказаться». Как человек, ни разу в жизни не имевший кредитов и кредиток, мама не знала «правил» и послушалась сотрудника. Сначала она подписала документы «о получении карты», а затем подписала выданный ей «отказ от карты». Саму карту мама даже не видела и ушла в полной уверенности, что от всего (по всем правилам) отказалась.

ЧЕРЕЗ ГОД МЫ УЗНАЛИ: - 04.02.2014 на имя мамы была оформлена кредитная карта Momentum (легендарная по числу краж). - «Отказ от карты» – это на самом деле ВТОРАЯ страница заявления на карту. На ПЕРВОЙ странице с ошибками и без единой подписи были внесены мамины личные данные и номер телефона, который не принадлежал ей 2.5 года. Через него и были украдены все деньги – 160 тысяч рублей. - 04.02.2014 к этому номеру был подключен «Мобильный банк» и привязана карта. Каждый день реальный владелец номера (фирма-однодневка) выводил деньги с карты на мобильные телефоны – «пополнял баланс» через смс. За три месяца все деньги были выведены на 14 мобильных номеров, оформленных на граждан Узбекистана. * Старый номер мамы оставался в базе банка (хотя к нему не была подключена ни одна услуга/карта и «сообщать о смене номера» не было смысла и обязанности). Важно, что он был внесён на ПЕРВУЮ страницу трижды - как домашний, рабочий и мобильный - хотя ВСЕ актуальные номера в базе банка имелись. То есть вот он «умысел».

ПОЗИЦИЯ БАНКА стала понятна спустя время: «надо смотреть, что подписываешь» (интересно, а зачем же тогда Греф потратился на дорогущий костюм, имитирующий ощущения инвалида? - прим.ред.)

СБЕРБАНК НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО (как и в случаях многих других людей): - НЕ провёл серьёзного внутреннего расследования: множество нестыковок, нарушений, «кто активировал карту» – всё неважно.

- НЕ ответил ни на один запрос мамы, который имел значение для суда или следствия. До сих пор обещает ответить в течение 30 дней, затем 60, 90 и до бесконечности. И жаловаться на это абсолютно НЕКОМУ.

- Банк НЕ сотрудничает со следствием, запомните. Многие жалуются, что следователи не хотят возбуждать уголовные дела и ничего не расследуют. Поверьте, они даже при желании не могут работать, потому что банк не считает их за людей (это кстати цитата не откуда-нибудь, а из прокуратуры). На любой запрос банк отвечает долго и отписками, не проявляя никакой заинтересованности или желания помочь.

- Служба безопасности банка НЕ эффективна. Вы не найдёте официальной статистики, но количество пострадавших клиентов именно в Сбербанке просто гигантское – достаточно почитать банковские форумы или пообщаться со следователями, у которых под дела Сбербанка выделены целые шкафы… В нашем случае: никто не проверил работу операционистки - ей поверили на слово. При этом вынесли выговор (!), а нам написали «в действиях сотрудника нарушений не выявлено». Во-вторых, о какой безопасности речь, если «клиент» ежедневно переводит деньги на 14 мобильных номеров (не сделав за три месяца ни одной покупки или «нормальной человеческой операции» по карте), и это не считается подозрительным?! А ещё мы установили, что «наша» кредитная карта – не единственная в преступной схеме: за три месяца на эти номера было выведено 545 тысяч (и эта цифра далеко не финальная), а затем обналичено, в том числе, через карты Сбербанка. Ещё раз: украли у клиентов Сбербанка и обналичили краденое через Сбербанк. А Сбербанку это неинтересно.

- Банк НЕ высылает кредитные отчёты по почте, даже если это указано в кредитном заявлении (хотя исправно шлёт грозные письма о просроченной задолженности спустя год). Поэтому мама не могла узнать о «своём» кредите вовремя".

От редакции: Конечно, не мы одни заметили, что "со Сбербанком что-то не так".

"Вернемся к Сергею Михайлову и его делам в ЦИБ ФСБ (тому самому, кого недавно вывели с мешком на голове с заседания коллегии ФСБ - прим.ред.). По данным источников Царьграда, он вел переговоры с руководством Сбербанка, имеющим в своем распоряжении одну из крупнейших в России служб информационной безопасности. Предлагалось не просто усилить безопасность, а создать фактически новую интернет-спецслужбу, подобную АНБ США, которая держит под колпаком всех американцев. Напомним, достаточно совместить базу Сбербанка и массивы данных о тех же людях в соцсетях, чтобы иметь на руках один из крупнейших массивов данных на граждан России. Председатель правления крупнейшего банка в России Герман Греф не мог не быть в курсе подобного плана. Если бы арест Михайлова не состоялся, тот перешел бы уже в непосредственное подчинение Грефа. Человека, как говорят, вхожего в западные глобалистские круги и упрямо отказывающегося открывать офис доверенного ему в управление банка в русском Крыму".

http://tsargrad.tv/article/2017/01/25/zachistka-cib-fsb-borba-za-bigdata

Крупнейший и старейший банк страны, пользуясь своим монопольным положением, практически превратился в "государство в государстве" - причем совсем не благополучное Монако, а скорее в Чечню времен генерала Дудаева. И данью он облагает добрую половину граждан РФ, а то и больше. Ну а взамен - ничего. Ни надежности, ни безопасности. Ни даже услуг, которые вроде бы обязан предоставлять...

А.Б.