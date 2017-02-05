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Московский листок

В Петербурге протестовали "против мракобесия"

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 0

В Петербурге протестовали "против мракобесия"

Санкт-Петербурге на площади Чернышевского прошел пикет против мракобесия «Антиклерикализм», приуроченный к очередной годовщине принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства и школы, передает газета «Фонтанка».

По данным издания, в акции организованной РОТ-Фронтом, Марксистской тенденцией и Объединенной коммунистической партией, приняли участие около 150 человек.

Участники выступали против передачи Исаакиевского собора и других памятников РПЦ, а также за отмену федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который также известен как закон «О реституции церковного имущества».

По словам организаторов, площадь Чернышевского оказалась единственным местом, которое им удалось согласовать, власти отказали по десятку других городских локаций, в том числе Марсову полю, площади Ленина и Пионерской площади.

Примечательно, что мероприятие происходило практически одновременно с церемонией возвращения церкви Сампсониевского собора.

 



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