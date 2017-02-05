Великобритания не планирует воевать с РФ на море

При строительстве эсминцев проекта 45 британское минобороны допустило просчеты, из-за которых корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times.
Эсминцы, на создание которых было потрачено £1 млрд, издают шум, который российские подлодки могут «расслышать» на расстоянии до ста морских миль (185 км).
Эсминцы проекта 45 строятся для военно-морских сил Великобритании с 2003 года, всего было построено шесть кораблей. Эсминцы данного типа считаются самыми большими и самыми мощными эсминцами ПВО, построенными для ВМС Великобритании.
От редакции: А зачем империализму британскому защищаться от Путинской России? Лондон - давно столица сырьевой, то есть нынешней Российской империи. Половина элитной недвижимости тут принадлежит олигархату путинского и допутинского призыва. Разворовавшие, и продолжающие это делать, социалистические богатства Советского Союза - хранят "честно заработанное" именно в Лондоне. Они стали благолепными англичанами - Алишер Усманов, Чичваркин и много кто ещё. Так что недооценивать стратегическое мышление самой, что ни на есть первой морской державы - не стоит. Зачем тратиться дополнительно? РФ плетётся в хвосте империализма. Ведь просчитать поведение тех, кто платит налоги в Англии - не так сложно. Россия никогда не предпримет никаких агрессивных действий в отношении старшей сестры, где, к тому же, скрывались после революции Романовы - нынешняя икона путинско государственности.
Д.Ч.
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Лондон, столица сырьевой Российской империи
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... Василий(4).... написал 05.02.2017 19:06
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Они с оккупированной РСФСР воюют в банках, принимая у себя вклады путинского ворья, отстирывая их, легализуя воровские капиталы. Обеспечивают и зорко охраняют недвижимость, яхты, футбольные клубы путинского ворья. Они их там лечат и приютили у себя всех их вылупков.
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Вот это и есть настоящая война против оккупированной РСФСР.
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Вот недавний случай:
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<<Трамп осадил журналиста за критику Путина: Fox News. На слова журналиста о том, что Путин причастен к случаям жестокости, которые происходят в России, Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?" Он заявил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом. По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог>>
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Какой же нахал этот журналист!? Путин для США сделал больше, чем все их сопливые президенты вместе взятые. Гнать надо таких журналистских выскочек! Чего они себе позволяют!
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А какая может быть жестокость в оккупированной бандитами РСФСР? Не смешите, пожалуйста. Ну вот засовывают задержанным в афедрон бутылки от шампанского, но не корабельный же якорь. Убивают бабушек за липовый "долг" в 83 рубля, но ведь не просто же так убивают, а за "долг". Ну детей у родителей насильно забирают, так пусть радуются, что при их нищете их не заставляют еще рожать. Рынок органов ширится в США. О какой жестокости может быть речь!?
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Правильно делает Трамп, что пресекает критику Путина.