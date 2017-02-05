Великобритания не планирует воевать с РФ на море

При строительстве эсминцев проекта 45 британское минобороны допустило просчеты, из-за которых корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times.

Эсминцы, на создание которых было потрачено £1 млрд, издают шум, который российские подлодки могут «расслышать» на расстоянии до ста морских миль (185 км).

Эсминцы проекта 45 строятся для военно-морских сил Великобритании с 2003 года, всего было построено шесть кораблей. Эсминцы данного типа считаются самыми большими и самыми мощными эсминцами ПВО, построенными для ВМС Великобритании.

От редакции: А зачем империализму британскому защищаться от Путинской России? Лондон - давно столица сырьевой, то есть нынешней Российской империи. Половина элитной недвижимости тут принадлежит олигархату путинского и допутинского призыва. Разворовавшие, и продолжающие это делать, социалистические богатства Советского Союза - хранят "честно заработанное" именно в Лондоне. Они стали благолепными англичанами - Алишер Усманов, Чичваркин и много кто ещё. Так что недооценивать стратегическое мышление самой, что ни на есть первой морской державы - не стоит. Зачем тратиться дополнительно? РФ плетётся в хвосте империализма. Ведь просчитать поведение тех, кто платит налоги в Англии - не так сложно. Россия никогда не предпримет никаких агрессивных действий в отношении старшей сестры, где, к тому же, скрывались после революции Романовы - нынешняя икона путинско государственности.

Д.Ч.

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