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Московский листок

Массовые выступления заставили румынские власти отменить постановление об амнистии политиков-взяточников

Опубликовано 05.02.2017 в разделе комментариев 0

коррупция протесты евросоюз румыния
Массовые выступления заставили румынские власти отменить постановление об амнистии политиков-взяточников

Правительство Румынии на чрезвычайном заседании отменило принятое в минувший вторник постановление, которое даровало бы амнистию многим взяточникам, в том числе политикам. Митинги против амнистии собирали сотни тысяч человек. В отдельных случаях протесты перерастали в беспорядки, демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, а те отвечали слезоточивым газом. 

Участники митингов опасались, что после принятия изменений на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники, власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Амнистия предполагала отмену наказания для осужденных по обвинению в коррупции с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). "Скромная", по меркам местных властей, сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны. 

Во время заседания правительства перед его штаб-квартирой продолжались протесты - там собрались несколько сотен человек. 

Как передает ТАСС, премьер-министр Сорин Гриндяну предложил министру юстиции Флорину Йордаке оценить деятельность министерства после образования правительства. В адрес этого ведомства были выдвинуты упреки в неудовлетворительном информировании общества о содержании постановления, которое вызвало массовые протесты.

1 февраля в Бухаресте прошел самый масштабный митинг со времен падения социализма. Протест вызвало решение правительства Румынии отменить и смягчить наказание для коррупционных преступлений с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). Эта сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны. 

По разным оценкам, в столице Румынии протестовали до 150 тысяч человек, еще 100-150 тысяч приняли участие в акциях в других городах, передает Reuters. В отдельных случаях протесты перерастали во вспышки насилия. Демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, те отвечали слезоточивым газом. Агентство Mediafax говорит о четверых пострадавших.  

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