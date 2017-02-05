Массовые выступления заставили румынские власти отменить постановление об амнистии политиков-взяточников

Правительство Румынии на чрезвычайном заседании отменило принятое в минувший вторник постановление, которое даровало бы амнистию многим взяточникам, в том числе политикам. Митинги против амнистии собирали сотни тысяч человек. В отдельных случаях протесты перерастали в беспорядки, демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, а те отвечали слезоточивым газом.

Участники митингов опасались, что после принятия изменений на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники, власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Амнистия предполагала отмену наказания для осужденных по обвинению в коррупции с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). "Скромная", по меркам местных властей, сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны.

Во время заседания правительства перед его штаб-квартирой продолжались протесты - там собрались несколько сотен человек.

Как передает ТАСС, премьер-министр Сорин Гриндяну предложил министру юстиции Флорину Йордаке оценить деятельность министерства после образования правительства. В адрес этого ведомства были выдвинуты упреки в неудовлетворительном информировании общества о содержании постановления, которое вызвало массовые протесты.

1 февраля в Бухаресте прошел самый масштабный митинг со времен падения социализма. Протест вызвало решение правительства Румынии отменить и смягчить наказание для коррупционных преступлений с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). Эта сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны.

По разным оценкам, в столице Румынии протестовали до 150 тысяч человек, еще 100-150 тысяч приняли участие в акциях в других городах, передает Reuters. В отдельных случаях протесты перерастали во вспышки насилия. Демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, те отвечали слезоточивым газом. Агентство Mediafax говорит о четверых пострадавших.

Новости по теме:

Из почты главреда: Как Сбербанк обманывает и грабит клиентов

Национальному Лидеру построят в Сочи пляжный комплекс почти за два миллиарда долларов

Захиревшая со времён Чаушеску Румыния вышла в небывалом единстве бороться против коррупции