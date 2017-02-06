В Финляндии уже месяц, как люди получают по 560 евро "просто так"

С 1 января около двух тысяч финских граждан каждый месяц в течение следующих двух лет станут получать по 560 евро - просто так, за то, что они граждане Финляндии. Если эксперимент будет признан удачным, его могут распространить на всех финнов.

Эксперимент призван показать, как такая выплата может изменить поведение граждан на рынке труда и насколько он эффективен как средство борьбы с безработицей. Будут ли обладатели дохода бездельничать или смогут найти достойную работу, не опасаясь при этом просроченных счетов? Если за 2 года люди не превратятся в ленивых оборзевших бездельников, эксперимент будет признан удачным.

Собственно, идея не новая, еще в 1969 году президент США Никсон готов был подписать указ, гарантирующий малоимущим семьям годовой доход, примерно равный нынешним 10 000 долларам, однако - не срослось. Но в начале 21-го века подобные инициативы рассматривались уже в целом ряде стран, от Швейцарии до Индии и Намибии.

В России это не рассматривается, хотя именно наша страна, живущая во многом за счет природной ренты, практически создана для подобной системы. Именно у нас 1 процент населения контролирует 74,5% национального богатства. 10% наиболее обеспеченного населения получают 29,4% общего объема денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения приходится 2,1% - это данные Росстата.

При этом именно у нас такой суровый климат, что человек без минимального гарантированного дохода не может просто выжить. Он просто не переживет зиму, что мы и наблюдаем каждую весну, когда МВД извлекает из-под снега трупы наименее социально защищенных сограждан, а МЧС рисует сводки про погибших от холода.

Правительство ежегодно скрупулезно подсчитывает прожиточный минимум - средний по стране сейчас около 9800 рублей, то есть чуть не дотягивает до 10 тысяч. То есть из самого названия следует, что это те денги, без которых прожить в России невозможно.

Странно, что сказав "А" правительство не говорит "Б" - не гарантирует каждому этого минимума! А ведь это так логично. Каждому без исключения нужно обеспечить возможность продолжать жить, то есть предоставить любым способом деньги, которые позволят ему не умереть. И самый простой способ - это просто выдать их! Да, это почти полтора триллиона рублей ежемесячно. Или 24 миллиарда долларов. 288 миллиардов в год. Очень много. Но это всего лишь 20 процентов ВВП.

И если правительство, прекрасно зная, каков у нас прожиточный минимум, не гарантирует его каждому - зачем такое правительство?

Странно и другое - ни одна левая партия, даже ни одна коммунистическая не идет на выборы с лозунгом предоставления каждому прожиточного минимума просто по факту того, что он гражданин РФ. Ни одна!

Надеюсь, Объединенная коммунистическая партия этот пробел в отечественном политикуме восполнит - это я возьму на себя как секретарь ОКП.

Пока начнем с традиционного нашего честного опроса. Оценим, как отнесутся граждане.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск