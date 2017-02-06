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Московский листок

Путинскую вертикаль в звене губернаторов ждёт серьёзная чистка

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

губернаторы регионы чистка
Путинскую вертикаль в звене губернаторов ждёт серьёзная чистка

В самые ближайшие дни в России может быть объявлено об отставке пяти губернаторов. По данным газеты "Ведомости", таким образом внутриполитический блок Кремля надеется улучшить политическую ситуацию в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Об этом изданию рассказали бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю источник. 

Под наиболее пристальным вниманием оказались Александр Худилайнен из Карелии, Олег Ковалев из Рязанской области, Евгений Куйвашев из Свердловской области, Виктор Басаргин из Пермского края, губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, а также Сергей Митин и Павел Коньков, возглавляющие Новгородскую и Ивановскую области соответственно. 

"Ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде", - сообщило издание. 

В Управлении внутренней политики (УВП) от комментариев по поводу возможных отставок отказались. 

Отметим, что о грядущей отставке Басаргина накануне рассказал телеканал "Дождь", сославшись на ряд анонимных источников. Близкий к Кремлю собеседник сообщил телеканалу, что в преддверии выборов президента 2018 года регион должен возглавить новый человек. Басаргину якобы ставятся в вину постоянные межэлитные конфликты, а также плохие отношения с вице-премьером Юрием Трутневым. 

В первых числах февраля Басаргин вызывался в Кремль, что подтвердила его пресс-секретарь Галина Цвет. При этом она опровергла сообщения СМИ о срочности командировки. Информацию о возможной отставке губернатора в его приемной не подтвердили.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Документ, подписанный главой государства, опубликован на Официальном портале правовой информации. Согласно документу, 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них также увольняются с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по республике Бурятия Виктор Михайлов. О причинах кадровых перестановок не сообщается. 

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