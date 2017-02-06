Шесть трупов одной ночи

В Москве этой ночью не произошло ничего необычного.

Во время спасения людей на пожаре в жилой многоэтажке погиб сотрудник пожарно-спасательного отряда. Пожар произошел в 17-этажном доме на улице Шипиловская в Южном округе. Горели сразу две квартиры на четвертом этаже. С расположенных над ними квартир были спасены шесть человек, включая двух детей.

Два человека погибли в результате пожара в строительных бытовках на северо-востоке Москвы. После ликвидации возгорания в бытовках по адресу ул. Академика Комарова, 13 под завалами были обнаружены два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, погибшими являются проживавшие в бытовках рабочие.

Скорый поезд сбил двух человек в районе станции "Каланчевская". По данным правоохранительных органов, мужчина пытался забраться на платформу, а женщина перебегала железнодорожные пути перед приближающимся поездом. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.

Двое неизвестных избили 58-летнего владельца частной клиники на западе Москвы и скрылись. Бизнесмена обнаружили на Малой Филевской улице, рядом с домом № 22. Мужчина истекал кровью. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. По дороге в больницу мужчина скончался.

Конечно, в таком большом городе постоянно что-то случается. Но мы, кто постарше, еще помним времена, когда каждая насильственная смерть в столице была событием, из ряда вон выходящим. Что же случилось, если без специальной выборки по новостям, просто так наталкиваешься на целый список погибших, как-будто в городе идет война, и то там, то здесь происходят трагедии. Непрерывно.

И ведь мы прекрасно знаем ответ на вопрос, почему.

Еще четверть века назад мы жили в "образцовом коммунистическом городе". Ну или стремились жить в таком. Нам было скучно, кругом был "застой" и почти ничего не происходило. Ни пальбы на улице из автомата - даже новогодние китайские фейерверки еще были не в ходу. Ни езды на бешеной скорости по встречным полосам - народ перемещался на своих "Жигулях" чинно и неторопливо. Бизнесменов не убивали "по заказу" - не было еще бизнесменов, не было и почтенной профессии киллера. Старикам совершенно невозможно было умереть от голода, забытыми в собственной квартире. Новорожденных младенцев нечасто выбрасывали в мороз на помойку. Гастарбайтеры не отрезали головы младенцам, а скинхеды гастарбайтерам - не было ни гастарбайтеров, ни скинхедов.

Было очень скучно жить. Мы хотели разнообразия.

Сейчас все по-другому. Весело. Но от этого веселья уже как-то устаешь. Хочется застоя, толстого доброго милиционера, инструктора райкома в плохо сидящем москвошвеевском костюме и квадратном галстуке, дорогого Леонида Ильича по телевизору. Нет, не "колбасы по два двадцать" и метро по пять копеек. Но безопасности - и гарантии, что не закончишь жизнь на скамеечке возле троллейбусной остановки, пристукнутый обкурившимися подростками.

Зачем все эти яркие огни большого города, если жить в нем можно только как собаке, да и умереть также?

И ведь есть с чем сравнивать. Мы же еще помним.