Глава Пермского края Виктор Басаргин подал в отставку

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. «Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, кандидат, которого выдвинет президент, должен будет за небольшой срок адаптироваться к условиям региона.

"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", – отметил он.

Накануне о возможном уходе Басаргина в отставку сообщил телеканал «Дождь». По словам источников телеканала, близких к кремлевской администрации, ему давно искали замену.

По словам собеседников Дождя, при Басаргине в Пермском крае были постоянные межэлитные конфликты и это не устраивало администрацию президента. Не лучшими в последнее время у краевых властей были и отношения с влиятельным в регионе вице-премьером Юрием Трутневым.

Басаргин возглавил регион в мае 2012 года. До этого он занимал должность министра регионального развития РФ. В 2016 году в рейтинге эффективности губернаторов по версии Фонда развития гражданского общества Басаргин оказался на предпоследнем месте.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что в ближайшие дни может быть сделано объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов.

"Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде", - пишет издание.