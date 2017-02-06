Трамп продолжает вербально работать Жириновским - теперь враг Иран

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". Об этом, как передает ТАСС, глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в эфире в воскресенье.

"Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - подчеркнул президент.

На вопрос о том, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения двух стран, Трамп прямо отвечать не стал: "Мы никогда не говорили об использовании своей военной силы".

Ранее в эфире телеканала была показана другая часть интервью, касающаяся отношения Трампа к России. Когда журналист Билл О'Райли спросил президента о Путине и его истории насилия, республиканец ответил: "У нас в США есть много убийц. Вы что думаете? Наша страна так уж невинна?"

"Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам бороться с "Исламским государством" (ДАИШ, запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. NEWSru.com) и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо. Полажу ли я лично с Путиным? Понятия не имею", - подчеркнул Трамп.

Отметим, что в США крайне негативно восприняли недавние испытания Ираном баллистических ракет. Трамп, комментируя этот инцидент, заявил, что Иран "играет с огнем". В минувшую пятницу США расширили санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Иран в ответ на санкции в субботу начал ракетные учения в провинции Семнан. Маневры носили название "Защитники границы отечества", а бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить на головы врагов республики град "ревущих ракет". Он также назвал "пустой болтовней" звучащие со стороны США угрозы в адрес Ирана.

Отметим, чтои "проамериканский" Ирак отреагировал на трамповскую ксенофобию быстро и жёстко.

Иракский парламент 30 января призвал правительство принять ответные меры против США из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, парламентарии призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Вашингтона.

Ранее указ президента Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам Ирака и шести других стран с мусульманским большинством вызвало недовольство Ирака. Сейчас в этой стране находятся более 5 тыс. американских военнослужащих для борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Министр иностранных дел Ирака намерен встретиться с послом США в понедельник или вторник, чтобы обсудить решение Трампа.

Новости по теме:

Иран отказался от заморозки добычи нефти

Главным снабженцем ИГИЛ являются США, заявил Иран

Иран показал Путинской России, как надо судить нефтесосов

"Проамериканский" Ирак готов симметрично закрыть въезд гражданам США

Иран является для США гордиевым узлом решения внутренних кризисных проблем

Как ни уговаривала сырьевая империя Иран, а он сторговался с европейцами насчёт нефти