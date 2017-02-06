А Румыния-то не успокаивается: антикоррупционные митинги перерастают в майдан

Сотни тысяч человек в воскресенье вечером вышли на улицы румынских городов, несмотря на то, что ранее правительство страны отменило поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривали амнистию для осужденных по обвинению в коррупции политиков. Самая масштабная акция проходит в Бухаресте на площади перед зданием кабмина: там собралось около 250 тысяч человек, причем люди продолжают приходить.

РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ передает, что акция проходит мирно. Участники митинга утверждают, что не верят правительству, и требуют его отставки. Люди подчеркивают, что не прекратят протесты, пока не добьются своего.

Участвующие в митинге демонстранты исполняют гимн Румынии, а в руках у них - государственные флаги страны и плакаты с лозунгами против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгней.

Масштабные акции протеста, вызванные скандальным постановлением властей, проходили всю неделю, периодически перерастая в открытые столкновения с полицией. Протестующие требовали отставки недавно сформированного правительства, а также скандировали "Воры!" и "Крысы!". Сегодняшние акции протеста, по оценкам местных журналистов, превосходят по масштабу все предыдущие.

Отметим, что в субботу премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну в телеообращении к нации объявил, что правительство республики приняло решение отменить указ об амнистии. "Я принял это решение из-за того, что происходит все последние дни. Завтра мы проведем экстренное заседание, на котором отменим указ. Я не хочу разделять Румынию и раскалывать наше общество", - подчеркнул премьер.

Напомним, правительство Румынии на чрезвычайном заседании отменило принятое в минувший вторник постановление, которое даровало бы амнистию многим взяточникам, в том числе политикам. Митинги против амнистии собирали сотни тысяч человек. В отдельных случаях протесты перерастали в беспорядки, демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, а те отвечали слезоточивым газом.

Участники митингов опасались, что после принятия изменений на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники, власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Амнистия предполагала отмену наказания для осужденных по обвинению в коррупции с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). "Скромная", по меркам местных властей, сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны.

От редакции: Всё ругали-ругали Чаушеску, сняли обличительное буржуазное кинцо "документальное", как его "собственный же народ казнил". Но что же вышло "после социализма"? Да всё гораздо хуже! И Евросоюз оказался не раем, а адом, и коррупция расцвела примерно как в постсоветской России. Конечно, РФ тут остаётся только завидовать - в лучшие дни "болотных" выступлений она набирала в 2011-м в Москве 150 тысяч протестующих против фальсификаций на думских выборах. Однако однозначно "прооперированные" в пользу Путина президентские выборы уже в 2012-м никого не взбесили, а майская Болотная с минимальными беспорядками стала рубежной. Потом выступления пошли на спад, и даже аресты лидеров Левого Фронта не стали поводом для новых протестов. Что ж, пожелаем Румынии не убавлять уличного драйва - может, количество и перерастёт в качество. ведь не станут же менять одних капиталистических воротил-воров на новых, ещё более проамериканских и проЕСовских?

Д.Ч.

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