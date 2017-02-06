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Московский листок

В РАН официально признали гомеопатию лженаукой

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 1

В РАН официально признали гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) в понедельник, 6 февраля опубликовала меморандум, в котором официально признала гомеопатию лженаукой, сообщает газета "Коммерсантъ".

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — говорится в документе.

В комиссии подчеркивают, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они были безуспешными.

В РАН отмечают, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так, Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям. Издание отмечает, что в Минздраве пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.

Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а лекарства до и без штрихкодов
это очень даже наука? написал 06.02.2017 12:24
Лохотрон, который узоконивает контрфакт медикаментов.
лучше бы занялись сейсмическим геноцидом по теории сейсмосьойкости от Айзенберга и всей строительной синагоги мЕня.
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