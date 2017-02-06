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Московский листок

Госдолг России перевалил за 11 триллионов рублей

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 1

Госдолг России перевалил за 11 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованных "Основных направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.". По прогнозам министерства, к концу 2017 года отношение государственного долга РФ к ВВП может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 года увеличится до 5,4%.

Отмечается, что в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года госдолг РФ вырос с 7,5 трлн руб. (10,6% ВВП) до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП), в среднем ежегодно увеличиваясь примерно на 1% ВВП. При этом средние темпы прироста государственного долга превышали темпы прироста ВВП страны.

Согласно документу, чистые заимствования РФ в 2016 году составили 606,6 млрд руб. На внутренние заимствования пришлось 500 млрд руб., на внешние - 106,6 млрд руб.

В документе подчеркивается, что чистые внутренние заимствования РФ в 2019 году достигнут 1,1% ВВП и станут максимальными за всю историю современной России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Абрек написал 06.02.2017 12:55
А в остальном, прекрасная маркиза,...... Все хорошо, все хоороошоооо!!!!!))))))))
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