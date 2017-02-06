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Московский листок

"Трампнаш": зыбкие военно-нефтяные договорённости РФ с Ираном будут разрушены США

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

иран кризис сырьеваяимперия трампнаш
"Трампнаш": зыбкие военно-нефтяные договорённости РФ с Ираном будут разрушены США

Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты возможного разрыва военного и дипломатического альянса между Россией и Ираном. Таким образом предполагается одновременно окончить сирийский конфликт и укрепить борьбу с "Исламским государством" (ДАИШ, запрещена в РФ). 

Об этом американской газете The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный представитель администрации США, а также европейские и арабские чиновники, вовлеченные в дискуссию. По словам собеседников издания, формирующаяся стратегия направлена на то, чтобы примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и энергично противостоять военному присутствию Ирана, одного из наиболее важных союзников Москвы, на Ближнем Востоке. 

Как сообщил газете высокопоставленный представитель администрации США, у Белого дома нет никаких иллюзий по поводу России или взгляда на Путина как на "хорошего мальчика", несмотря на сделанные накануне очередные примирительные заявления Трампа в адрес российского лидера во время интервью телеканалу Fox News. В то же время собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает Москву как экзистенциальную угрозу, которую Советский Союз представлял для Соединенных Штатов в период холодной войны. При этом Трамп стремится к сдерживанию Ирана, отметил источник.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". Об этом, как передает ТАСС, глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в эфире в воскресенье. 

"Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - подчеркнул президент. 

На вопрос о том, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения двух стран, Трамп прямо отвечать не стал: "Мы никогда не говорили об использовании своей военной силы". 

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