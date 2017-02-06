А преступность-то снижается!..

Московский метрополитен считается одним из самых безопасных в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия Центра управления обеспечением транспортной безопасности столичного метрополитена. В настоящее время на станциях и вестибюлях подземки работают более 4,5 тыс. сотрудников безопасности метрополитена и более 5,5 тыс. полицейских. На станциях находятся колонны экстренного вызова, а в вестибюлях - досмотровые зоны.

В настоящее время в столичной подземке работает система видеонаблюдения, включающая более 17 тыс. камер.

Мэр отметил значительное сокращение количества административных и уголовных преступлений на территории метро за последние несколько лет.

- Когда еще великий Собянин сидел в райкоме комсомола родного Когалыма, некоторые его ровесники уже ездили в столичном метро, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И там не было ни камер видеонаблюдения, ни целой армии полицаев и частных секьюрити. И преступности почему-то тоже не было. То есть была, конечно, но так, по мелочи. А сегодняшнее снижение числа преступлений в столичной подземке живо напоминает притчу про то, как царь Соломон велел жаловавшемуся на плохую жизнь еврею ввести в дом козу. А когда тот месяца через два обратился к царю, что, мол, жизнь стала вообще невыносимой, мудрый Соломон велел ему вывести козу из дома. "Ну как, хорошо ли тебе теперь?" - Ой хорошо!

Шесть трупов одной ночи

- Я думаю, если ближайшей ночью в Москве погибнет "всего" 3-4 человека, тоже можно будет рапортовать о значительном снижении смертности от насилия и несчастных случаев, - отметил Анатолий Баранов...