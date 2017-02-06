ЧМ-2018 подорожал на 19 млрд рублей

Правительство России увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года на 19 млрд рублей, таким образом общая сумма расходов на проведение турнира выросла до 638,8 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что 350,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 92,2 млрд - из региональных бюджетов, 196,1 млрд - юридическими лицами.

В постановлении отмечается, что за счет средств федерального бюджета будет проведена подготовка спортивных стадионов в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.