Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЧМ-2018 подорожал на 19 млрд рублей

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

ЧМ-2018 подорожал на 19 млрд рублей

Правительство России увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года на 19 млрд рублей, таким образом общая сумма расходов на проведение турнира выросла до 638,8 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что 350,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 92,2 млрд - из региональных бюджетов, 196,1 млрд - юридическими лицами.

В постановлении отмечается, что за счет средств федерального бюджета будет проведена подготовка спортивных стадионов в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края (4)
ЧМ-2018 подорожал на 19 млрд рублей (0)
Кремляди требуют журналистских извинений: не убийцы они, говорят... (1)
Кремляди требуют журналистских извинений: не убийцы они, говорят... (1)
А преступность-то снижается!.. (2)
"Трампнаш": зыбкие военно-нефтяные договорённости РФ с Ираном будут разрушены США (0)
Госдолг России перевалил за 11 триллионов рублей (2)
В РАН официально признали гомеопатию лженаукой (7)
А Румыния-то не успокаивается: антикоррупционные митинги перерастают в майдан (3)
Глава Пермского края Виктор Басаргин подал в отставку (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Tempora mutantur...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: От Комитета 25 января
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хочешь жить? Живи при социализме
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник в 20 ч мск на радио "Комсомольская правда" - И.Стрелков и М.Калашников
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss