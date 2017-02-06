Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края, сообщает сайт Кремля.
В ходе встречи с Решетниковым Путин отметил, что он является уроженцем города Перми и «всегда сохранял связь со своей малой родиной».
«Если я вам предложу вернуться на свою «малую родину» в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин.
«Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», - ответил чиновник.
Ранее стало известно, что глава Пермского края Виктор Басаргин подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке.
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ываап написал 06.02.2017 14:27
Тень написал 06.02.2017 14:27
xc написал 06.02.2017 13:58
корнхолио написал 06.02.2017 13:47