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Московский листок

Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 4

Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края, сообщает сайт Кремля.

В ходе встречи с Решетниковым Путин отметил, что он является уроженцем города Перми и «всегда сохранял связь со своей малой родиной».

«Если я вам предложу вернуться на свою «малую родину» в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин.

«Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», - ответил чиновник.

Ранее стало известно, что глава Пермского края Виктор Басаргин подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: поддерживаю
ываап написал 06.02.2017 14:27
Хорошо бы. Только само самой не получится.
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поддерживаю
Тень написал 06.02.2017 14:27
хорошо бы все правительство Н.Когалыма отправить на их "малую родину", а Москву вернуть москвичам
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Re: походу путинских охранников на все регионы уже не хватает
xc написал 06.02.2017 13:58
Грузинский опыт. Времен Саакашвили.
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походу путинских охранников на все регионы уже не хватает
корнхолио написал 06.02.2017 13:47
в ход пошли 35-летние мальчики
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