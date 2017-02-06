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Московский листок

Кремляди требуют журналистских извинений: не убийцы они, говорят...

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 1

сша кризис сми позор силовигархия
Кремляди требуют журналистских извинений: не убийцы они, говорят...

Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру». 

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков. 

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул он.

В интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей. 

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер. 

На протяжении всей предвыборной кампании Трамп не раз возвращался к теме отношений с президентом Путиным. По его словам, он мог бы «поладить» с российским лидером. 

Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут. До этого главы государств беседовали 14 ноября 2016 года. В Кремле заявляли, что встреча президентов состоится до проведения саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля в Гамбурге.

Редактор ФОРУма.мск Дмитрий Чёрный задумался:

- Опасная, конечно, тема в наши реакционно-охранительские времена... Вроде бы своими руками убивать не приходится президентам - но как быть с преступными реформами и приказами? Вот Юмашева тут разговорилась в день рождения Ельцина - мол, хороший был президент, спас Россию от такого же распада, как СССР (это уже в 1993-м он её спас - кстати, подобную шизо-бредятинку вписал в "Красно-коричневый" даже Проханов, мол, "cпас от гражданской войны"). И ведь это тогда называлось демократией! Когда палили по парламенту, когда выбивали идеологического оппонента из Белого Дома, где теперь закономерно засело антинародног правительство. Ну, и по каким же критериям судить, убийца президент или нет? Можно судить по убыли населения (оно сейчас примерно, как в 1939-м: 20-й век прошёл не только зря, ведь нас в 1989-м было 275 миллионов, но за годы реформ дал небывалую убыль) - тогда убийцы и Ельцин, и Путин, и ряд их приспешников, таких, как Гайдар, в первую очередь, коему и. Эти люди осознанно проводили и проводят поныне в РФ эксперимент "приватизация", резульатом которого является закономерно вымирание, дисквалификация и эмиграция населения (которое ещё имеет силы и средства эмигрировать). На месте же гарантировавшей свободы и развитие советскому народу социалистической собственности - возник базис угнетения и деградации. Убийство это или не убийство (хотя понятно, что журналист-то, от которого требуют извинений, говорил только о Донбассе)?.. Мне кажется, это всё - преемственный курс на приватизацию (в ближайшие годы режим Путина планирует добить и "Почту России", и ВТБ с РЖД), на пролетаризацию общества, где за чертой бедности давно оказалось критическое большинство, - это гораздо хуже, чем единичное убийство собственной рукой. С милыми, улыбчивыми лицами на Гайдаровских форумах восседают и рассуждают о полезности капиталистических реформ и спасительности приватизации для экономики - те, в чьих руках рычаги управления страной. Те, кто намеренно, осознанно загоняет былую всесильную индустрию СССР в угол, в колониальнеый угол империализма, которому от нас нужна одна Труба, гигантский рынок сбыта да рабочие руки подешевле. Туда уже долгие десятилетия ведут Россию те, кто разоряет Уралвагонзавод, Станкозавод им. Седина в Краснодаре. Всё это - государственные деяния, а значит, деяния "того, кто отвечает за всё".  

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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 06.02.2017 14:28
Какой же нахал этот журналист!? Путин для США сделал больше, чем все их сопливые президенты вместе взятые. Гнать надо таких журналистских выскочек! Чего они себе позволяют!
.
Какая может быть жестокость в оккупированной бандитами РСФСР? Не смешите, пожалуйста. Ну вот засовывают задержанным в афедрон бутылки от шампанского, но не корабельный же якорь. Убивают бабушек за липовый "долг" в 83 рубля, но ведь не просто же так убивают, а за "долг". Ну детей у родителей насильно забирают, так пусть радуются, что при их нищете их не заставляют еще рожать. Рынок органов ширится в США. О какой жестокости может быть речь!?
.
Правильно сделал Трамп, что пресек критику гопника и потрошителя из питерской подворотни Путина.
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