Россияне стали экономить на сыре, колбасе и рыбе

25% россиян экономят на покупках сыра, колбасы, рыбы и морепродуктов, еще 22% - на овощах и фруктах, 16% — на услугах кафе и ресторанов, 17% — на кондитерских изделиях, 12% — на лекарствах, говорится в результатах опроса Инфом «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения». Как передает RNS, за год этот показатель снизился на 3%.

В ходе соцопроса 57% респондентов заявили, что уже перешли в режим экономии, а 38% - признались, что за последний год стали экономить больше, чем раньше. При этом, 37% опрошенных заявили, что смогли прожить без экономии. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с декабрем 2016 года.

Опрос проводился с 10 по 17 января 2017 года, в нем приняли участие более 2 тысяч человек старше 18 лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что за первый месяц 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров выросло на 7,9 млрд долларов. В целом за год число долларовых миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек.