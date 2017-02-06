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Московский листок

В Эстонии выгрузилась военная техника США

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис эстония конфронтация
В Эстонии выгрузилась военная техника США

На военную базу Тапа в Эстонии, примерно в 80 км от Таллина, в понедельник, 6 февраля, прибыла тяжелая боевая техника для роты пехотинцев 1-го батальона 69-го бронеполка (Charlie Company) армии США, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Техника сейчас разгружается, личный состав роты прибыл на минувшей неделе в пятницу. 

Рота американских пехотинцев вместе с партнерами по НАТО приступит к учениям сразу по прибытии в Эстонию, чтобы "подтвердить стремление США поддержать безопасность европейских союзников", сообщило посольство США в Эстонии. 

69-й бронеполк входит в 4-ю пехотную дивизию 3-й бригады, которая с начала нынешнего года будет размещаться на восточном крыле НАТО. 

В Эстонии рота пехотинцев заменит роту воздушных десантников 173-й бригады США. На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. 

Они останутся здесь до весны, пока в Эстонию в апреле не прибудет батальонная боевая группа НАТО во главе с военнослужащими из Великобритании. 

В Эстонии с 1 по 9 февраля проходят маневры Red Knight - ежегодные штабные учения, один из этапов цикла учений Saber Knight. Как сообщали в эстонском Министерстве обороны, учения проводит Датская дивизия. Их цель - усовершенствовать навыки персонала штаба по планированию операций и подготовиться к участию в учебном цикле Датской дивизии Saber Knight 17, передает Delfi. В учениях принимают участие более 50 латвийских военных.

Уже более семи тысяч натовских военнослужащих у границ РФ 

Войска НАТО размещаются в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии на основании решений Варшавского саммита НАТО. 

Британская газета The Independent в воскресенье, 5 февраля, опубликовала карту, составленную для нее гамбургской компанией Statista и иллюстрирующую наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе. Карта уже успела устареть в том смысле, что в начале января ООН официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. 

В странах, граничащих с Россией, в рамках крупнейшего наращивания западных войск со времен холодной войны сейчас находятся более семи тысяч военнослужащих НАТО. В Тапе, в частности, базируются 800 военнослужащих Великобритании, помогающих французским и датским войскам. 

Американские солдаты также находятся в Польше как часть миссии НАТО под руководством США, насчитывающей около 4000 военнослужащих для поддержки румынской армии. В Латвии и Литве - около 1200 военнослужащих из Канады и Германии. На севере континента - более 300 американских морских пехотинцев в Норвегии. 

При этом, как отмечает The Independent, расходы на оборону в балтийских странах продолжают расти. Эстония, Латвия и Литва в 2005 году тратили на оборону более 900 млн долларов. К 2019 году цифра увеличится более чем в два раза - до 2 млрд долларов. 

Латвия планирует построить некие укрепления для защиты своих восточных границ и вместе с Польшей, Литвой и Эстонией создать региональную систему противовоздушной обороны.

Напомним, в начале января в Сети были опубликованы видеозаписи, демонстрирующие выгрузку сотен танков из США в германском морском порту Бремерхафен. Общее количество единиц военной техники, доставленной из Америки для защиты европейских союзников от "российской агрессии" (так звучит официальная формулировка), составляет 2800 единиц. Русская служба "Би-би-си" назвала эту акцию крупнейшей переброской американских военных бронетанковых сил в Европу после окончания Холодной войны. 

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