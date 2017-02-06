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Московский листок

Состоялось первое за два с половиной года свидание политзаключённого Курамшина с женой

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

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Состоялось первое за два с половиной года свидание политзаключённого Курамшина с женой

Вадим впервые за два с половиной года получил длительное свидание со своей супругой Екатериной в пятницу 3 февраля в колонии ЕС 164/4, что стало результатом перевода его из одиночной камеры СУС (сектор усиленного содержания) в медицинскую часть, а затем и в третий отряд. Мы представляем вниманию читателей рассказ Екатерины Курамшиной об этой встрече. 

 

В пятницу, 03.02.2017г. я зашла на длительное свидание к своему супругу. Свидание длилось двое суток. Конечно, этого свидания мы ждали очень долго. Не стоит и говорить, чего нам стоила эта длительная разлука. До последнего ожидали провокаций, до последнего не верилось, что оно состоится. Психологически было очень тяжело всё это время смотреть, как Вадима просто-напросто уничтожали, тяжело было со всех сторон – нам дома, ему в колонии. 

Очень много провокаций было со стороны администрации за последние два года. К слову сказать, только с первого по девятнадцатое января на Вадима было наложено восемь взысканий. Все они не нашли своего подтверждения и администрации колонии все-таки пришлось их аннулировать. 

Состояние Вадима на сегодняшний день оставляет желать лучшего. За всё время отбывания наказания в колонии Жамана он стал практически инвалидом. У него очень серьёзные проблемы с позвоночником и он практически не может сидеть. У него обострилась бессонница и за двое суток нашего свидания ему удалось поспать всего пару часов. Это очень тяжело для него и эмоциональная перегрузка налицо. 

Особенно возмущает тот факт, что даже личные письма отправлялись с большой задержкой. Какие были последние провокации - даже и говорить не хочется. Пример тому - 31 января. Для всех, кто на этот момент находился в БУРе – это 14 человек, - один начальник отдела разрешил выдать из столовой 2 кг мяса, 1 кг лука, сладкое. В отряде хозобслуга объявила, что вечером разнесут угощения всем. Но Вадиму Курамшину - не судьба была получить угощения из продуктов, предназначенных для всех. 

По тюремным нормам это личное оскорбление. Когда Вадим решил выяснить, кто эту каверзу придумал, ему ответили весьма странно: «Зачем тебе о таких вещах беспокоиться? Ведь ты самому Аблязову у нас телеграммы отправляешь!». Таким образом, надо полагать, что моему супругу мстят за телеграмму,  предназначенную семье Аблязовых. Дело, конечно, далеко не в этих котлетах, дело в отношении администрации к политическому заключённому. 

Наша семья очень надеется, что администрация колонии не продолжит воплощать свои подлые выдумки, касающиеся моего мужа, и вновь не отправит его в БУР-барак. Ведь такие ситуации уже имели место быть. Как только мы даём информацию об улучшении ситуации в данной колонии, сразу же на него усиливается давление. Вроде как администрация создаёт положительные условия содержания на недельку-другую, а затем прячут его снова в БУР (СУС) как можно дальше от семьи, близких, и вообще от всего происходящего на воле. 

Мы очень боимся, что всё это повторится вновь. Этот кошмар, эта разлука, эти ощущения, когда ты вообще не понимаешь, что происходит с твоим близким человеком вдали от дома.

Кому-то может показаться, что так нам и надо, и чего мы хотели, мол, раз он попал в такую ситуацию? Но не дай Бог никому испытать то, что мы испытали за последние два года. Когда ты видишь своего мужа, и тебе не верится, что он жив. Самое главное, что жив… 

О всех подлых провокациях, касающиеся последнего года пребывания моего супруга в БУР бараке (СУС), мы дадим материал чуть позже. 

На сегодняшний день он находится в третьем бараке. Находится на постельном режиме. В обычных условиях содержания. При этих условиях он сможет звонить домой один раз в неделю. Короткие двухчасовые свидания мы будем получать один раз в четыре месяца. Длительное свидание и посылка положены один раз в год. 

И мы этому несказанно рады. Мы счастливы, что его перевели из БУР-барака (СУС) из одиночной камеры, где он провёл свои последние 2,5 года. В такие моменты жизни, наверное, как никогда понимаешь, что для настоящего счастья не так много и надо. Главное, чтобы семья была рядом, чтобы все были живы и здоровы, ну, а всё остальное это лишь приложение. Как часто мы не ценим то, что имеем, то, что нам так необходимо для самого настоящего счастья!

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