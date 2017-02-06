Минобороны удвоила закупку надувных танков и ракетных комплексов

Минобороны России в 2016 году почти в два раза увеличило закупку средств имитации и маскировки военной техники, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолетов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", - сообщил агентству представитель компании "Русбал", производящей надувные пневмомакеты образцов военной техники. По его словам, заказы на эту продукцию за год "увеличились примерно на 80%". На предприятии ожидают, что в 2017 году заказ на поставку средств маскировки и имитации еще возрастет. "Причем - по всей номенклатуре выпускаемой компанией продукции", - отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что "сейчас создается совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения на самой совершенной научной, технической и технологической основе".

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации – надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300, танков Т-80 и ракетных комплексов Точка-У.