Минобороны удвоила закупку надувных танков и ракетных комплексов

Минобороны России в 2016 году почти в два раза увеличило закупку средств имитации и маскировки военной техники, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолетов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", - сообщил агентству представитель компании "Русбал", производящей надувные пневмомакеты образцов военной техники. По его словам, заказы на эту продукцию за год "увеличились примерно на 80%". На предприятии ожидают, что в 2017 году заказ на поставку средств маскировки и имитации еще возрастет. "Причем - по всей номенклатуре выпускаемой компанией продукции", - отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что "сейчас создается совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения на самой совершенной научной, технической и технологической основе".
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации – надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300, танков Т-80 и ракетных комплексов Точка-У.
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они в это время лазарами балуют написал 06.02.2017 19:03
6 февраля
Новая лазерная система мощностью 150 кВт – в пять раз более мощное лазерное оружие, чем испытанное в 2014 году в Персидском заливе. Оно позволит выстрелом ценой в один доллар уничтожать не только небольшие дроны, но и крупные самолеты, крылатые ракеты и даже корабли. Американские разработчики утверждают, что уже решили главную задачу — создали мощный накопитель электроэнергии. Испытания будут проведены в течение года.
По мнению американских специалистов, это настоящий прорыв по сравнению с предыдущим боевым лазером мощностью всего 30 киловатт AN/SEQ-3 (XN-1), который был установлен в 2014 году на десантном транспорте-доке ВМС США Ponce. Последний был разработан Электро-оптическим центром (Electro-Optics Center, EOC) Пенсильванского университета и компанией L-3 Communication для поражения небольших судов, катеров и дронов. На этот раз созданием более мощного лазерного оружия занимаются BAE Systems, Northrop Grumman Cоrporation и Raytheon.
Для лазерного луча такой большой мощности потребуются соответствующие источники питания. Чтобы произвести выстрел мощностью 150-киловатт, нужен источник питания как минимум в 450 киловатт. Сейчас у США достаточным количеством энергии обладает новый суперэсминец Zumwalt. Интегрированная система электропитания этого корабля может вырабатывать до 78 мегаватт электроэнергии, что позволяет применить на нем перспективные лазерные и электромагнитные боевые системы.
При этом накопленной энергии должно хватать для устойчивого использования в бою против роя целей в течение двадцати минут
недоумение написал 06.02.2017 19:02