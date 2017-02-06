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Московский листок

Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства

Опубликовано 06.02.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия кризис ссср сырьеваяимперия
Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства

Пограничная зона, которая создана на границе с Белоруссией, не ограничит свободу пересечения границы гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости». 

«Документы не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», — сказали в ведомстве. 

При этом в ФСБ отметили, что установление пограничной зоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов. 

Ранее «Газета.Ru» писала, что пограничная зона у границы с Белоруссией вводится из-за граждан третьих стран. 

Приказы об установлении пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией вступают в силу с 7 февраля.

ФСБ установит пограничную зону в прилегающих к Белоруссии районах РФ. Соответствующее распоряжение дал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Пограничная зона появится в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Как отмечается в приказе, решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации". Региональные управления ФСБ в ближайшее время установят места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организуют установку предупреждающих знаков.  

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