Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства

Пограничная зона, которая создана на границе с Белоруссией, не ограничит свободу пересечения границы гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

«Документы не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», — сказали в ведомстве.

При этом в ФСБ отметили, что установление пограничной зоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что пограничная зона у границы с Белоруссией вводится из-за граждан третьих стран.

Приказы об установлении пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией вступают в силу с 7 февраля.

ФСБ установит пограничную зону в прилегающих к Белоруссии районах РФ. Соответствующее распоряжение дал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Пограничная зона появится в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Как отмечается в приказе, решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации". Региональные управления ФСБ в ближайшее время установят места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организуют установку предупреждающих знаков.

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