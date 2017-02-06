В Госдуме предложили запретить непарламентским партиям выдвигать кандидатов в президенты

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий непарламентским партиям выдвигать своих кандидатов на выборы президента России. Проект вносит изменения в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах Президента Российской Федерации».

"Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента РФ только политическим партиям, федеральные списки кандидатов, которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Государственной думы", - цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Авторы документы депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко утверждают, что предоставление всем партиям возможности выдвигать кандидатов "запутывает избирателей". По их словам, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 77 партий, 72 из них имеют право принимать участие в выборах.

"Эти новообразованные партии почти не имеют никакого опыта политической деятельности, работы с населением. Иногда в состав таких партий входят перебежчики или малые группы недовольных граждан, которые изначально не отражают мнение большинства населения; некоторые из партий копируют идеологию иных политических сил или вовсе действуют без нее", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, принятие поправок будет способствовать "более рациональному, предпочтительному и ответственному выбору избирателями кандидата на должность президента РФ", а также «экономии средств, выделяемых на проведение выборов и компенсации партиям».