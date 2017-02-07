Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

кризис экономика правительство рынок хозяйство
Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей

Пока мы вместе с финскими товарищами обсуждаем размер минимального гарантированного дохода для РФ (для Финляндии он определен в 560 евро в месяц), наши монетарные власти выступили с "перпендикулярной" инициативой: в министерстве финансов России подтвердили намерение выпустить долговые бумаги для населения - в ведомстве подчеркнули, что конкурировать с банковскими вкладами гособлигации не смогут, поэтому зачем гражданам за свой счет (и без того не слишком-то полный) субсидировать государство, непонятно. Ну разве что по принципу "Не будут брать - отключим газ!"

Информация о планах выпуска гособлигаций содержится в опубликованных минфином «Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы». Предполагается, что объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) будет на уровне 20-30 миллиардов рублей.

Также в документе ведомства отмечается, что в ближайшие три года объем заимствований планируется увеличивать на 1,05 триллиона рублей в год, что более чем в три раза превышает средний ежегодный объем чистых внутренних заимствований за последние шесть лет. К концу 2019 года доля государственных заимствований увеличится с 20% в 2016 году до 91% в 2019 году. 

Наверно, бессмысленно напоминать Минфину и правительству РФ в целом, что Конституция по-прежнему определяет Россию как социальное государство. Они это, конечно, знают, но научились не помнить - видимо, это искусство преподают в Академии госслужбы, Финакадемии и прочих статусных заведениях, которыми на поток поставлен выпуск дипломированных гениев для народного хозяйства.

Пока что в России растет доля граждан, у которых вообще нет никаких накоплений. В первом квартале 2016 года доля россиян, не имеющих сбережений, достигла 41%. Таковы данные исследования Sberbank CIB. В то же время примерно у 59% экономически активного занятого населения открыты кредиты, а среднестатистический заемщик, по данным исследования Объединенного кредитного бюро, должен банку порядка 210 тыс. рублей.

Интересно, а у кого минфин собирается занимать деньги под гособлигации, у которых вообще нет денег или у тех, которые должны банкам в среднем 200 тысяч?

Вызывает вопрос, конечно, и объем средств, которые собирается привлечь минфин по рецепту героини Нонны Мордюковой. 20-30 миллиардов рублей? С граждан? Правда, 10% наиболее обеспеченного населения получают 29,4% общего объема денежных доходов страны, ну так это примерно 14 миллионов человек, включая грудных младенцев. Реально стрясти в казну можно с семьи, то есть примерно с 4 человек один заем - остается где-то 3,5 миллиона потенциальных кредиторов государства. Ну да, тысяч по 10 сдадут, чтоб отстали. Однако ж за 3 года собираются увеличить объем заимствований до триллиона - а вот по 300 тысяч мне кажется, навряд ли. Если только подручные господина Силуанова будут убеждать этих людей с утюгом или паяльником в волосатых руках.

Но каким боком все это касается остальных 90 процентов населения страны? Нельзя сказать, что никак - подавляющее большинство потенциальных кредиторов минфина являются чьими-то работодателями. То есть эти деньги так или иначе будут выдернуты из оборота, из бизнеса - и вот навряд ли хозяин не "поделится" этими расходами с наемными работниками... То есть в конечном счете львиная доля этих денег все равно будет выдернута из карманов тех, у кого и так денег нет или тех, кто уже сейчас должен больше, чем моет отдать.

Вот такая выходит забота государства... 

Я же отвечу на вопрос, как бы должно в подобной ситуации поступить реальное социальное государство.

Минимальный гарантированный доход для граждан, на самом деле, не прихоть левой интеллигенции, а вполне обоснованное экономически действие. Вне зависимости от того, предлагается ли (а-ля Волобуев) направлять дополнительную эмиссии непосредственно гражданам, либо (как считает Ирина Арзамасцева) гарантированный прожиточный минимум может быть гарантирован только в натуральном выражении, а не в стоимостном. Если государство поступает с гражданами честно, то и эмиссия будет попадать из бюджета целевым образом, а не "пилиться" через бюджет множество присосавшихся к нему "сироток", и стоимостное выражение прожиточного минимума будет вычислено честно, а не станет монетизированным вариантом лагерной пайки. Естественно, речь в таком контексте может идти о некапиталистическом или не вполне капиталистическом государстве. То есть в любом случае вопрос гарантированного дохода для граждан - политический!

Я называл общую сумму средств, которые потребуется направить на гарантированных доход граждан в существующих ценах и исходя из законодательно определенного минимального дохода. Но это совсем не зачит, что из бюджета простым вычитанием должна извлекаться вся сумма.

Во первых, выплаты ежемесячные, то есть часть средств будет возвращаться в бюджет естественным образом, особенно это касается монетизации льгот на транспорт, ЖКХ и прочее. Эти выплаты никак не коснутся пенсионеров, кроме случаев, когда пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Другое дело, что "черную дыру" в виде Пенсионного фонда нужно обратно влить в бюджет и расформировать присосавшихся к нему "сироток".

Далее, Есть два варианта начисления минимального дохода: просто механическое его включение во все выплаты гражданам, либо выплата его как пособия тем, кто получает меньше минимума или не получает ничего вообще - второй вариант много хуже, поскольку создает лазейку для махинаций, ухода части трудовых ресурсов "в тень" и т.п.

В любом случае, сумма этих выплат вполне может уложиться в 30 триллионов рублей, включенных в социальные расходы даже на текущий бюджетный год.

Важен принцип - государство гарантирует каждому гражданину, что он не окажется под забором, что он будет получать те средства, что позволят ему прожить в соотвествии с исчисленным государством прожиточным минимумом. Гражданин же получает абсолютно прозрачную возможность оценивать работу правительства и государства в целом по величине этой выплаты и тому набору товаров и услуг, которые на эти деньги можно будет приобрести. Это очень понятный и наглядный критерий. 

Разумеется, оценка нынешнего правительства по этому критерию навряд ли будет очень высокой. Поэтому оно навряд ли станет внедрять столь самоубийственную для себя инновацию - это фискальное, монетаристское правительство, оно вообще не понимает, что означает слово "давать" применительно к власти - оно понимает только слово "брать". Оно даже выплату трудовых пенсий воспринимает как непродуктивное разбазаривание средств, которые в иных условиях можно было бы потратить с большим удовольствием. А приходится отдавать старикам, которые все равно умрут. Деньги "не отобьются".

А тут давать деньги "за красивые глаза" вообще всем? Министры-капиталисты не понимают, честно не понимают.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

Материалы по теме:

В Финляндии уже месяц, как люди получают по 560 евро "просто так" 

Есть ли капитализм или уже весь кончился?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста (0)
Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей (0)
Первый осужденный по "закону Яровой" не донёс на знакомого моджахеда (3)
В Госдуме предложили запретить непарламентским партиям выдвигать кандидатов в президенты (15)
Минобороны удвоила закупку надувных танков и ракетных комплексов (9)
Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства (0)
Состоялось первое за два с половиной года свидание политзаключённого Курамшина с женой (0)
Россияне стали экономить на сыре, колбасе и рыбе (5)
В Эстонии выгрузилась военная техника США (6)
Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Опять они к нам в карман. Да нет там уже ничего! А они: "А если найду?"
Дарья Митина Дарья Митина: Чертoвщина с "Преиспoдней"
Максим Калашников Максим Калашников: КАК КУР В ОЩИП-2
Максим Калашников Максим Калашников: К завтрашнему суду над мухинцами
Максим Калашников Максим Калашников: Заявление Комитета 2501 по событиям в Донбассе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss