Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей

Пока мы вместе с финскими товарищами обсуждаем размер минимального гарантированного дохода для РФ (для Финляндии он определен в 560 евро в месяц), наши монетарные власти выступили с "перпендикулярной" инициативой: в министерстве финансов России подтвердили намерение выпустить долговые бумаги для населения - в ведомстве подчеркнули, что конкурировать с банковскими вкладами гособлигации не смогут, поэтому зачем гражданам за свой счет (и без того не слишком-то полный) субсидировать государство, непонятно. Ну разве что по принципу "Не будут брать - отключим газ!"

Информация о планах выпуска гособлигаций содержится в опубликованных минфином «Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы». Предполагается, что объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) будет на уровне 20-30 миллиардов рублей.

Также в документе ведомства отмечается, что в ближайшие три года объем заимствований планируется увеличивать на 1,05 триллиона рублей в год, что более чем в три раза превышает средний ежегодный объем чистых внутренних заимствований за последние шесть лет. К концу 2019 года доля государственных заимствований увеличится с 20% в 2016 году до 91% в 2019 году.

Наверно, бессмысленно напоминать Минфину и правительству РФ в целом, что Конституция по-прежнему определяет Россию как социальное государство. Они это, конечно, знают, но научились не помнить - видимо, это искусство преподают в Академии госслужбы, Финакадемии и прочих статусных заведениях, которыми на поток поставлен выпуск дипломированных гениев для народного хозяйства.

Пока что в России растет доля граждан, у которых вообще нет никаких накоплений. В первом квартале 2016 года доля россиян, не имеющих сбережений, достигла 41%. Таковы данные исследования Sberbank CIB. В то же время примерно у 59% экономически активного занятого населения открыты кредиты, а среднестатистический заемщик, по данным исследования Объединенного кредитного бюро, должен банку порядка 210 тыс. рублей.

Интересно, а у кого минфин собирается занимать деньги под гособлигации, у которых вообще нет денег или у тех, которые должны банкам в среднем 200 тысяч?

Вызывает вопрос, конечно, и объем средств, которые собирается привлечь минфин по рецепту героини Нонны Мордюковой. 20-30 миллиардов рублей? С граждан? Правда, 10% наиболее обеспеченного населения получают 29,4% общего объема денежных доходов страны, ну так это примерно 14 миллионов человек, включая грудных младенцев. Реально стрясти в казну можно с семьи, то есть примерно с 4 человек один заем - остается где-то 3,5 миллиона потенциальных кредиторов государства. Ну да, тысяч по 10 сдадут, чтоб отстали. Однако ж за 3 года собираются увеличить объем заимствований до триллиона - а вот по 300 тысяч мне кажется, навряд ли. Если только подручные господина Силуанова будут убеждать этих людей с утюгом или паяльником в волосатых руках.

Но каким боком все это касается остальных 90 процентов населения страны? Нельзя сказать, что никак - подавляющее большинство потенциальных кредиторов минфина являются чьими-то работодателями. То есть эти деньги так или иначе будут выдернуты из оборота, из бизнеса - и вот навряд ли хозяин не "поделится" этими расходами с наемными работниками... То есть в конечном счете львиная доля этих денег все равно будет выдернута из карманов тех, у кого и так денег нет или тех, кто уже сейчас должен больше, чем моет отдать.

Вот такая выходит забота государства...

Я же отвечу на вопрос, как бы должно в подобной ситуации поступить реальное социальное государство.

Минимальный гарантированный доход для граждан, на самом деле, не прихоть левой интеллигенции, а вполне обоснованное экономически действие. Вне зависимости от того, предлагается ли (а-ля Волобуев) направлять дополнительную эмиссии непосредственно гражданам, либо (как считает Ирина Арзамасцева) гарантированный прожиточный минимум может быть гарантирован только в натуральном выражении, а не в стоимостном. Если государство поступает с гражданами честно, то и эмиссия будет попадать из бюджета целевым образом, а не "пилиться" через бюджет множество присосавшихся к нему "сироток", и стоимостное выражение прожиточного минимума будет вычислено честно, а не станет монетизированным вариантом лагерной пайки. Естественно, речь в таком контексте может идти о некапиталистическом или не вполне капиталистическом государстве. То есть в любом случае вопрос гарантированного дохода для граждан - политический!

Я называл общую сумму средств, которые потребуется направить на гарантированных доход граждан в существующих ценах и исходя из законодательно определенного минимального дохода. Но это совсем не зачит, что из бюджета простым вычитанием должна извлекаться вся сумма.

Во первых, выплаты ежемесячные, то есть часть средств будет возвращаться в бюджет естественным образом, особенно это касается монетизации льгот на транспорт, ЖКХ и прочее. Эти выплаты никак не коснутся пенсионеров, кроме случаев, когда пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Другое дело, что "черную дыру" в виде Пенсионного фонда нужно обратно влить в бюджет и расформировать присосавшихся к нему "сироток".

Далее, Есть два варианта начисления минимального дохода: просто механическое его включение во все выплаты гражданам, либо выплата его как пособия тем, кто получает меньше минимума или не получает ничего вообще - второй вариант много хуже, поскольку создает лазейку для махинаций, ухода части трудовых ресурсов "в тень" и т.п.

В любом случае, сумма этих выплат вполне может уложиться в 30 триллионов рублей, включенных в социальные расходы даже на текущий бюджетный год.

Важен принцип - государство гарантирует каждому гражданину, что он не окажется под забором, что он будет получать те средства, что позволят ему прожить в соотвествии с исчисленным государством прожиточным минимумом. Гражданин же получает абсолютно прозрачную возможность оценивать работу правительства и государства в целом по величине этой выплаты и тому набору товаров и услуг, которые на эти деньги можно будет приобрести. Это очень понятный и наглядный критерий.

Разумеется, оценка нынешнего правительства по этому критерию навряд ли будет очень высокой. Поэтому оно навряд ли станет внедрять столь самоубийственную для себя инновацию - это фискальное, монетаристское правительство, оно вообще не понимает, что означает слово "давать" применительно к власти - оно понимает только слово "брать". Оно даже выплату трудовых пенсий воспринимает как непродуктивное разбазаривание средств, которые в иных условиях можно было бы потратить с большим удовольствием. А приходится отдавать старикам, которые все равно умрут. Деньги "не отобьются".

А тут давать деньги "за красивые глаза" вообще всем? Министры-капиталисты не понимают, честно не понимают.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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